Daniela Iliescu a primit un cadou de Ziua Îndrăgostiților și nu a fost de la Culiță Sterp! „Cineva s-a gândit să-i ia locul lui Culiță”

Daniela Iliescu și Culiță Sterp formează un cuplu de doar un an de zile, iar iubirea lor este exact asemenea unei povești de dragoste.

Lucrurile între cei doi sunt numai lapte și miere, mai ales că ambii urmează să devină părinți destul de curând. Însă este o perioadă destul de grea pentru proaspăta graviduță, pentru că iubitul ei este la sute de mii de kilometri de ea, în competția Survivor România 2021, luptând alături de Faimoși.

Aceasta a mărturisit în nenumărate rânduri că-i duce dorul iubitului ei, mai ales în această perioadă cănd rețelele de socializare sunt asaltate cu domnișoare care se laudă cu cadourile primite de la iubiții lor, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. Însă și Daniela se poate lăuda cu un cadou, tânăra a postat recent un o fotografie la InstaStory în care le arăta internauților cadoul primit de Valentine s Day, însă nu de la Culiță Sterp!

Diana Iliescu și Culiță Sterp[Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp, declarație de dragoste pentru Daniela Iliescu chiar din Dominicană

Deși nu pot comunica prin mesaje sau la telefon și nici nu-i poate oferi cadouri, asta nu l-a împiedicat pe Culiță Sterp să-i facă o declarație de dragoste femeii care urmează să-l facă tătic, chiar de la Survivor România 2021.

„ Persoana care ți-e alături cel mai mult, care îți oferă timpul ei și toată atenția ei. Într-un cuvânt, iubire. Pentru mine pe persoana aia o cheamă Daniela”, a mărturisit artistul chiar în cadrul competiției.

Diana Iliescu și Culiță Sterp[Sursa foto: Instagram]

Daniela Iliescu s-a „lăudat” pe Instagram cu cadoul primit de Ziua Îndrăgostișilor, care nu a fost de la iubitul ei

Ei bine, se pare că Daniela Iliescu a primit un aranjament floral, cu o inimioară roșie și mesajul „Te iubesc”, iar cel care a trimis acest cadou nu a fost Culiță Sterp. Cu toate acestea, tânăra s-a bucurat să primească o mică atenție din

partea surorilor artistului și aproape că nu a avut destule cuvinte de mulțumire.

„Așteptam să înceapă Survivor și am auzit soneria. Când am deschis ușa, am găsit floarea aceasta frumoasă, pentru că cineva s-a gândit să-i ia locul lui Culiță azi și nu am cuvinte să exprim ce gest frumos și cât de surprinsă am fost că s-au gândit la mine cumnatele mele frumoase. Vă mulțumesc și vă iubesc”, a fost mesajul Danielei la fotografia cu cadoul primit.

Cadoul primit de Daniela Iliescu.[Sursa foto: Instagram]

Daniela Iliescu nu ratează nicio ediție a competiției Survivor România 2021, pentru că doar așa poate să-și vadă iubitul.