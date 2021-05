Daniela Iliescu așteaptă cu sufletul la gură ca iubitul ei, Culiță Sterp, să vină acasă de la Survivor: ”Mă copleșește și pe mine...”

In articol:

Daniela Iliescu mai are puțin și devine pentru prima dată mămică! Viitoarea soție a lui Culiță Sterp este în culmea fericirii pentru că momentul mult așteptat se apropie cu pași repezi. Cu siguranță, Daniela numără zilele până când își va strânge în brațe minunea, dar și până când iubitul ei va ajunge acasă, de la Survivor România 2021.

Artistul a dus o luptă crâncenă până în acest moment, reușind să fie unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor. Culiță se luptă mult și cu dorul de acasă și nu se poate împăca cu gândul că Daniela urmează să nască și el să nu fie lângă ea. ”Faimosul” a arătat că-și dorește să ajungă la familia lui, care-i lipsește enorm. Acum, când diseară a fost anunțat consiliu, Daniela așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă cu viitorul tătic.

” Oameni buni, am hotarat sa va raspund aici tuturor intrebarilor si mesajelor voastre legate de Culita si daca el va iesi diseara sau nu, la fel cum ma intrebati si voi, ma intreb si eu...stau cu sufletul la gura sa vad despre ce este vorba in consiliul de urgenta sau cum l-au numit..tot ce pot sa va spun, asa cum a postat si Geta, sora lui pe Instagram, noi nu am mai vorbit cu el, nu am luat legatura cu el, din ce am inteles lor li se dau telefoanele doar dupa ce se anunta in Romania ca sunt eliminati. Deci nu stim, va spun sincer ca deja ma copleseste si pe mine asteptarea asta, intrebarile mai ales de cand l-am vazut cat de mult isi doreste sa fie aici, insa nu va pot da un raspuns, din pacate pentru ca nici eu nu-l stiu. Tot ce pot sa va spun este sa asteptam pana diseara sa vedem ce se intampla”, a spus Daniela Iliescu, pe contul ei de Instagram. Viitoarea mămică a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au transmis mesaje de susținere și de apreciere.

Daniela Iliescu[Sursa foto: Instagram]

Geta Sterp, despre posibilitatea ca ”faimosul” să vină acasă

Geta: Culita e foarte suparat, il macina gandul de acasă. El oricum se cearta si apoi uita, nu tine dusmanie. Cred ca ar vrea sa tina legatura cu toata lumea dupa competitie. Din pacate sau din fericire, din ce l-am văzut la Consiliul in care si-a rugat colegii sa il voteze, e foarte suparat si ii e foarte dor de noi, in special de Daniela. Noi ne-am dorit sa ramana acolo, sa iasa invins pe traseu, nu renuntand.

Dar e greu sa stii ca viitoarea sotie urmeaza sa nasca si tu esti departe. Daniela a fost foarte optimista, l-a sustinut foarte mult, dar acum o vedem și pe ea putin… Nu a cedat, dar si-ar dori si ea să fie Culiță aici. Ea are termen să nască pe 10 iunie, nu mai e mult, nici două săptămâni. După cum l-am văzut că își roaga colegii sa il voteze, ne asteptam sa vina, ne asteptam sa ramana pentru ca este si foarte votat. Chiar nu stiu daca se va intoarce inainte să nască ea.

Daniela Iliescu[Sursa foto: Instagram]