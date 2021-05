Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor România, ședință foto superbă înainte de naștere. A primit o avalanșă de comentarii: „Abia aștept pozele cu toți trei”

In articol:

Daniela Iliescu se află în ultimul trimestru de sarcină, mai concret blondina este însărcinată în 34 de săptămâni, iar momentul în care îl va aduce pe lume pe fiul ei și al lui Culiță Sterp se apropie cu pași repezi.

De asemenea, frumoasa blondină numără și zilele până când iubitul ei se va întoarce acasă din Republica Dominicană, acolo unde a plecat pentru a căștiga titlul de cel mai bun supraviețuitor în competiția fenomen de pe Kanal D, Survivor România.

Tânăra ține legătura cu prietenii virtuali prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă. Recent, aceasta a postat o fotografie de la o ședință foto profesională, iar fanii au observat cât de bine arată chiar cu câteva săptămâni înainte de naștere.

Daniela Iliescu [Sursa foto: Instagram]

Daniela Iliescu, ședință foto profesionistă cu câteva săptămâni înainte de naștere

Frumoasa iubită a lui Culiță Sterp a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultima imagine postată pe rețelele de socializare. Daniela Iliescu a realizat o ședință foto, executată de un fotograf profesionsit, iar imaginea face senzație pe Instagram. Aceasta arată incredibil cu doar câteva săptămâni înainte de a-l aduce pe lume pe primul ei copil.

Imaginea a strâns în doar o zi de la publicare aproape 30 de mii de aprecieri, dar și peste 100 de comentarii.

„Nu este niciun miracol mai mare decât cel în care crești un suflet în pântecele tău”, a scris Daniela Iliescu, mama copilului lui Culiță Sterp, la descrierea ultimei postări de pe contul de Instagram.

Daniela Iliescu [Sursa foto: Instagram]

Ce i-au transmis internauții Danielei Iliescu

Urările fanilor au curs ca o avalanță. Tânăra este încuranjată de internauți, iar toți sunt convinși că o să fie o mamă foarte bună pentru fiul lui Culiță Sterp.

„Frumoasă! Naștere uşoară!/ Children bring us a piece of heaven on earth! (Copiii ne aduc o bucată din rai pe pământ)/ Superbă! O să fie cel mai frumos copil, la fel ca și părinții lui și voi sunteți doi frumoși, parcă sunteți frați, așa de bine semănați./ Doamne, ce mămica superbă/ Ma bucur foarte mult voi! Sunteti minunati...abia astept poze cu toti 3! Paste Fericit!/ Iti doresc Paste fericit si stiu ca o sa te descurci cu bebelusul. De asemenea, iti urez noroc!”, sunt doar câteva dintre urările fanilor.