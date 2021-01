Daniela Iliescu, reacție șocantă după ce i-a citit mesajele lui Culiță Sterp de la alte femei: „Îmi fac cruce”

In articol:

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în perioada liceului și au rămas prieteni buni încă de atunci. Anul acesta, Daniela va deveni mămică pentru prima dată. În cadrul emisiunii Teo Show, viitoarea mămică a vorbit atât despre sarcină, cât și despre relația cu artistul.

Ea s-a declarat conștientă de faptul că iubitul ei este un bărbat foarte dorit de multe femei din România, însă are încredere în el. De asemenea, Culiță Sterp are destulă încredere în ea încât să îi arate ce mesaje primește de la diferite femei.

„El este foarte muncitor si responsabil. In timpul saptamanii cand nu are evenimente isi ajuta familia si daca doarme mai mult, ii atrag atentia. E de apreciat ce face. Eu nu am luat in serios relatia, ma gandeam ca nu dureaza. De la inceput mi-a spus ca a umblat cu multe femei, insa mi-a zis ca vrea familie si isi doreste copii. Imi si arata mesaje de la femei si imi fac cruce. Eu asta am vazut la el, ca s-a maturizat. Eu nu pot sa spun ce apreciaza la mine. Eu il las in pace si mereu vine acasa. Cand am plecat in relatia asta, stiam in ce ma bag. Eu il consider cel mai frumos. Nu imi place sa ii impun sa imi dea video uri cu ce face. Niciodata dragostea nu vine fortat”, a dezvăluit Daniela Iliescu , la Teo Show.

Daniela Iliescu, îngrozită de mesajele pe care iubitul ei le primește de la alte femei [Sursa foto: Instagram]

Cum l-a cunoscut, de fapt, Daniela Iliescu pe Culiță Sterp

Actuala iubită a lui Culiță Sterp a spus adevărul despre modul în care s-a întâlnit cu artistul. Ea a vrut să pună capăt zvonurilor că s-ar fi văzut cu el în perioada în care încă forma un cuplu cu Carmen de la Sălciua.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săpătmănână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a declarat iubita lui Culiță Sterp.