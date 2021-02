Daniela, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor România, primele declarații despre imaginile cu Faimosul plângând în hohote! „Nu mă așteptam să reacționeze așa”

In articol:

Faimoșii au câștigat săptămâna trecută jocul de comunicare și au primit mesaje de la partenerii lor de acasă. Unul dintre cele mai emoțioante moment a fost atunci când Culiță Sterp a citit cuvintele pe care i le-a scris Daniela Iliescu, iubita lui.

Tânăra este însărcinată și i-a dat vești despre evoluția sarcinii, i-a transmis că fetița lor mișcă deja în burtică, iar artistul nu și-a putut stăpâni lacrimile. Culiță Sterp de la Survivor a izbucnit în plâns, impresionaându-i pe colegii lui de echipă, dar și pe telespectatorii de acasă.

Daniela, iubita lui Culiță Sterp, la Teo Show

Danila Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor, a intrat în direct prin videocall în emisiune To Show și a oferit primul interviu după difuzarea imaginilor cu artisul plânând. Frumoasa tânără a mărturisit că nu se aștepta ca tatăl fiicei ei nenăscute să aibă o reacție atât de emoționantă.

„Eu cand scriu mesajul traiesc cel mai mult. Eu i-am mai scris lui mesaje pe whatsapp. Mie nu imi place sa vad imaginile astea, le-am văzut pe youtube dar apoi nu. Nu imi place sa il vad asa. M-am gandit la un moment dat „Doamne, nu plange, ca te vede toata lumea”. El acasă face haz de necaz. Nu am vrut să-l fac să sufere, eu am vrut să îi fac o bucurie.

Eu cu o saptamana inainte am vazut cat de trist era. Am mai fost la familia lui si vorbeam despre cat de suparat era si cu o saptamana inainte cand nu a castigat jocul de comunicare. In aeroport era bucuros, vesel, dornic de o noua experienta si cand l-am vazut asa trist a fost prima data cand am plans si eu, cand l-am vazut prima data atat de suparat. Duminica m-am bucurat foarte tare, dar chiar nu ma asteptam sa reactioneze asa.

Eu il vad si am o putere, multa lume la intreaba cum de am atata putere sa fiu pozitiva, dar faptul ca il vad ma ajuta foarte mult. Daca am fi avut telefon, putea sa plece oriunde.

Am scris mesajul chiar in ziua in care am fost la control. Nu s-a dat tot mesajul, eu ii mai scrisesem cateva detalii, dar apoi am inteles ca ei specifica faptul ca nu aveam voie să spun despre familie, ei nu aveau voie să spună despre mine. I-am scris ca este si foarte iubit acasa”, a declarat Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor, la Teo Show.

Culiță Sterp de la Survivor România, în lacrimi citind mesajul de la Daniela

Daniela Iliescu, relație apropiată cu familia lui Culiță Sterp

Iubita lui Culiță Sterp a declarat că are o relație foarte apropiată cu familia iubitului ei. În timp ce el se află în Republica Dominincană, la Survivor România 2021, ea îi vizitează deseori pe mama Geta și pe frații artistului.

„Eu sunt toata ziua acasă la mama Geta. Dacă nu eram insarcinata sigur plecam undeva, ne luam cateva zile pentru noi doi. Când a ajuns acolo si m-a sunat ultima data pe video țin minte imaginea lui cu capul intre palmieri si mi-a spus că imediat ce se intoarce din competie sa mergem si noi acolo. Dar eu sunt insarcinata. El cand vine acasa, eu voi fi in ultima luna. Am calculat cu marja de eroare, si daca sta in plus”, a mai spus iubita lui Culiță Sterp.