Daniela, iubita lui Culiță Sterp, dezvăluiri sincere despre plecarea cântărețului la Survivor România: "Mi-a fost greu primele două nopți"

Daniela, iubita lui Culiță Sterp, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei. Însărcinată în patru luni, frumoasa blondină a făcut dezvăluiri despre sarcină, dar și despre plecarea partenerului ei la Survivor România.

Iubita lui Culiță Sterp, detalii despre sarcină

Însărcinată în patru luni, Daniela a dat primele detalii despre cum se simte la momentul actual, ținând

cont de faptul că iubitul ei este plecat în Republica Dominicană, acolo unde participă la emisiunea fenomen.

Culiță Sterp și Daniela

"Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă.",a declarat Daniela.

Cât despre plecarea iubitului ei la Survivor România, Daniela spune cu zâmbetul pe buze că i-a spus din prima secundă acestuia să meargă, pentru că s-a gândit că poate fi doar o singură dată această ocazie.

Culiță Sterp și Daniela[Sursa foto: Instagram] irc;nd mi-a zis de Survivor, atunci pe loc i-am spus să meargă pentru că, în primul rând, m-am pus în locul lui și în locul meu dacă aș fi avut o propunere de genul ăsta, cu siguranță aș fi acceptat-o! L-am încurajat fără să mă gândesc la mine, sincer, și doar în ultimele două zile am simțit așa cu

"Ne-am cunoscut la liceu..."

adevărat că el chiar pleacă și o să îmi fie greu fără el...Nu a fost simplu, dar eu sunt obișnuită cu schimbările astea, că și eu am stat departe de familie mult timp și cumva mi-am pus în cap că el este acolo, că are oportunitatea asta, are o șansă să zic unică în viață și m-am concentrat pe asta. Mi-a fost greu în primele două nopți, pentru că, atunci când am ajuns acasă mi-am dat seama că nu mai e plecat doar la cântare..și era gol..", a mai adaugat iubita lui Culiță Sterp.

Totodată, tânara mămică a mai vorbit și despre momentul în care ea și viitorul tătic s-au cunoscut pentru prima dată. Se pare că îndrăgostiții se cunosct încă de pe vremea liceului.

"Ne-am cunoscut la liceu, cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a... Chiar am și participat și la eveniment. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui și am ținut mereu legătura...Am mai păstrat așa legătura, dar niciodată nu mi-am imaginat că vom avea ceva..", a mai adăugat tânara viitoare mămică.