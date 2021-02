Daniela, iubita lui Culiță Sterp, prima reacție după declarațiile făcute de Carmen de la Sălciua

feb 2, 2021 Autor: Cristina Ionela

Daniela este mai fericită ca niciodată datorită relației ei cu artistul Culiță Sterp. Cei doi amorezi urmează să aibă primul copil, iar fericirea care li se citește pe chip este imensă. Deși cântărețul se luptă la Survivor România 2021 pentru premiul cel mare, Daniela îl susține necondiționat din fața televizorului.

Viitoarea mămică nu ratează nicio ediție a competiției fenomen de la Kanal D, acesta fiind singurul mod prin care-și poate vedea partenerul.

Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiță Sterp, a vorbit recent despre căsnicia pe care a avut-o cu acesta. Ba mai mult decât atât, cântăreața a făcut declarații și referitoare la noua familie a artistului.

” Oarecum mă așteptam să primesc vestea asta pentru că ei au o relație de ceva vreme, eu știam că Culiță își dorea copii și îi felicit și pe el și pe ea pentru că un copil este o binecuvântare. Sper să fie fericiți, sper că atunci când se va întoarce de la Survivor să fie un bărbat pregătit pentru viață și această femeie să îl poată schimba.

Să fie un bărbat cuminte, să fie un bărbat fidel și să aibă grijă de familia lui! Ea a fost și la nunta noastră, a fost și la nunta Ilenei (n.r.- sora lui Culiță Sterp). Nu am speculat nimic pentru că în momentul acela noi eram împăcați, ne era foarte bine, vorbeam, ne iubeam și nu am avut timp să mă uit la fiecare invitat sau care și ce privire are față de soțul meu. El este un bărbat iubit și curtat de foarte multe femei și niciodată nu mi-am pus problema asta”, a povestit Carmen de la Sălciua.

Daniela, iubita lui Culiță Sterp, prima reacție

Daniela, iubita lui Culiță Sterp, a postat două fotografii cu tatăl copilului ei, alături de mesaje emoționate. Tânăra și artistul au împlinit un an de când formează un cuplu și o lună de când Culiță este plecat în Republica Dominicană la Survivor România 2021.

”Cele mai bune lucruri se întâmplă atunci când nu sunt plănuite”, a scris Daniela Iliescu, alături de o fotografie cu ea și Culiță.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp[Sursa foto: Instagram]

