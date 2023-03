Daniela Ploia dă de pământ cu Marcela Fota, după ce artista a rămas văduvă și și-a refăcut viața cu un tânăr de 25 de ani: „După drama pe care ai făcut-o la televizor, sa apari cu un copilaș de 20 și ceva de ani”

In articol:

La doi ani de la moartea fostului soț, Marcela Fota și-a regăsit liniștea și dragostea în brațele altui bărbat. Cu toate că vedeta se simte fericită și iubită, noua relație a stârnit mai multe controverse atât printre colegii de breaslă, cât și printre fanii cântăreței.

Bărbatul cu care își alină artista durerea este, de fapt, un tânăr de 25 de ani.

Chiar dacă relația lor este una destul de discretă, Marcela Fota a fost criticată când s-a aflat diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei. Printre persoanele care au reacționat negativ a fost și Daniela Ploia care nu percepe cum o femeie văduvă, care își plângea fostul soț la toate televiziunile, să-și refacă viața într-un timp atât de scurt și cu un bărbat atât de tânăr.

Daniela Ploia, reacție acidă la adresa Marcelei Fota

Daniela Ploia este o fire conservatoare când vine vorba de relații și iubire, motiv pentru care a criticat-o dur pe Marcela Fota când a aflat că se iubește cu un bărbat mai tânăr decât ea. Cântăreața nu a putut concepe faptul că o femeie rămasă văduvă să își refacă viața amoroasă cu un bărbat ce i-ar putea fi copil.

Discuțiile dintre cele după au pornit imediat după un comentariu lăsat de Daniela Ploia pe internet.

” Nu știu dacă dumneaei mă considera colegă, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul online, la o știre cu colega mea, care după ce i-a decedat soțul s-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur și simplu am aruncat un comentariu. Eu am zis: cum e o vorba din popor, tu te duci, eu ma mărit!

Asta a fost replica mea, n-am atacat-o. Apoi ea m-a atacat la o televiziune, n-a perceput în ce context am spus și ca n-am nimic personal cu ea. Apoi, am stat și m-am gândit ca eu chiar am dreptate, te prezinți pe la toate televiziunile, vai, ce drame, suferință… am înțeles-o, am plâns odată cu ea, pentru suferința ei! Și deodată apari ca tu ești cu cineva, mai mare puțin decât copilul tău… nu pica bine”, a declarat Daniela Ploia, pentru Star Popular.

De asemenea, Daniela Ploia mărturisește că ea și restul artiștilor știau de noua relație a Marcelei Fota. Se pare că artista se prezenta cu iubitul tinerel la evenimente, cei doi afișându-se încă de la început. Mai mult, Daniela Ploia subliniază faptul că Marcela Fota este o persoană publică și este de părere că ar trebui să aibă grijă la ce exemplu oferă societății.

” Nu poți sa te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat… pune-te în situația mamei băiatului. Când ești mamă, persoană publică, trebuie să ai grijă la ce exemplu dai în societate. Cred ca dădea mai bine să se cupleze cu cineva mai în vârstă, decât cu un copil. Aici a fost problema, după drama pe care ai făcut-o pe la toate televiziunile, sa apari… Noi, artiștii, știam de acest partener, am și văzut-o la câteva evenimente cu el. Nu judec, dar nici nu pot sa aprob astfel de exemple, mai ales în cazul persoanelor publice”, a mai spus Daniela Ploia pentru sursa menționată anterior.

Marcela Fota, replică la comentariul dur adus de Daniela Ploia

Când a văzut mesajul Danielei Ploia din mediul online, Marcela Fota nu a rezistat și a reacționat, adresând cuvinte grele. Artista mărturisește că nu ia în considerare niciun comentariu negativ, ceea ce o interesează este ca sufletul ei să fie bine și să fie împăcată cu alegerile pe care le face. Artista își dorește să fie fericită și iubită alături de bărbatul ales cu inima, întrucât, după cum spune ea, lumea vorbește indiferent de situație.

” Nu știu cine este Daniela Ploia, nici nu mă interesează. Nu mă interesează nici comentariul dumneaei, nici comentariul nimănui. Lumea vorbește atât cât poate, înțelege atât cât poate. Consider că singura mea responsabilitate este ca sufletul meu să fie bine, pentru ca eu să pot să-mi cresc copilul sănătos și fizic și psihic. Oamenii, este foarte normal să vorbească. Nu pot accepta alți oameni pe care îi văd că sunt bine din toate punctele de vedere, în primul rând psihic”, a mărturisit Marcela Fota la un post de televiziune.

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]