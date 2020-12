Daniela Ploia face dezvăluiri uluitoate despre viața ei amoroasă: „Era cu mine, dar mai avea încă două!”

Două relații în care și-a pus toată speranța. Doi bărbați care i-au făcut mai mult rău decât bine. Iată toată povestea Danielei Ploia

Povestea de dragoste a Danielei Ploia poate să devină oricând subiectul unui veritabil film cu genul dramă. Aceasta a avut doar doi iubiți, ambii infideli. Ba chiar, cel cu care a avut și prima noapte de dragoste a înșelat-o cu una dintre prietenele aproapiate ale cântăreței, chiar cu câteva săptămâni înaintea nunții.

Prima poveste de dragoste: „Am crezut că-i alesul”

Momentele grele și-au pus amprenta asupra Danielei Ploia, care mărturisește că era aproape de a face un gest necugetat, ce putea să-i închieie viața.

Daniela Ploia a simțit primul fior al iubirii la 14 ani, când s-a îndrăgostit de unul dintre băieții de la ea din sat.

„Am umblat după el de la 14 ani până la 18! Abia atunci m-a acceptat. Și după încă patru ani, în care eram iubiți, am făcut dragoste cu el. A fost primul meu iubit. Chiar râdeau colegele și colegii mei de mine, că eram virgină”, povestește artista.

A crezut că va fi prima și ultima ei iubire, câ nimic nu-i poate despărți, credea că era bărbatul cu care îi era scris să rămână pe veci. Astfel cei doi au decis că relația lor poate merge la următorul pas și au plănuit căsătoria, care nu a stat prea mult în picioare. Cu doar trei săptămâni înainte de nuntă cel

care urma să-i devină soț i-a dat o veste care urma să o îngenuncheze pe artistă. Acesta i-a destăinuit faptul că avusese o aventură cu una dintre prienetele ei.

„Mi-a zis și că-i gravidă. Am anulat tot atunci! Cică se întâmplase cu mai multe luni înainte, când a avut loc petrecerea de burlăcie. El mi-a recunoscut asta…”, spune Daniela Ploia.

Iată ce a aflat cântăreața cu puțin timp înaintea nunții[Sursa foto: Facebook]

Iubirea ei pentru el a fost atât de mare încât a încercat să uite cele întâmplate și

să se concentreze pe viitor, însă trecutul acela o urmărea constant. Astfel, a trebuit să pună punct relației.

„Doi ani am rezistat împreună. Dar nu am putut trece peste ce se întâmplase atunci, peste acel episod. Aș putea să spun că pentru el a fost o binecuvântare că s-a născut copilul. El a avut un accident, a rămas paralizat, dar a rămas măcar cu unicul copil. Pe care, cum e viața, la început nu voia să-l accepte”, a mărtusisit cântăreața de muzică populară.

Un nou început în viața amoroasă a Danielei Ploia

Trecuse prin clipe grele, fiind trădată în dragoste de bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult, dar Daniela Ploia nu s-a lăsat descurajată. I-a mai dat o șansă iubirii. De data aceasta a fost vorba despre un doctor care a abordat-o prin intermediul Facebook-ului.

„Eu, cântând în diferite locuri, aveam mulți doctori la prieteni, pe Facebook, iar el a fost atent la asta, s-a documentat… Și vreo opt luni tot mi-a scris. Mi-a spus că ne cunoaștem și, până la urmă, am acceptat să mă întâlnesc cu el, deși luasem decizia să nu mai am nico relație, după ce mi se întâmplase.După ce ne-am întâlnit, s-a aprins ceva la el. Iar eu mi-am zis: e urât, e naiv, e bine! Nu mă va înșela și ăsta! Le-am zis și alor mei că mi-am găsit un bărbat… dar că e urât! Prietenele, prietenii mi-au spus, imediat ce l-au văzut, să scap de el. Dar eu, nu și nu. Era, e drept, un suflet bun”, spune artista.

Însă avea să afle că nici el nu merita să fie alesul. Bărbatul „juca” la mai multe capete, iar Daniela Ploia nu era a doua, ci a treia femeie cu care acesta avea o relație.

„Băiatul avea, clar, probleme! Eu cred că e bipolar! Când m-a cunoscut pe mine, el era implicat în două relații. Avea, inițial, o prietenă, și-a mai făcut una, apoi, eu.Niciuna nu am știut una de alta. Aveam să aflăm după un timp. Pe toate ne chema la Paris. Cum am aflat? M-a contactat una dintre iubitele lui, mi-a spus că a urmărit pe Facebook, că a văzut poze cu mine la el…Apoi mi-a trimis biletul de călătorie spre Paris, mi-a zis, uite, am fost cu el! Cealaltă mi-a scris că și-a dat seama după niște like-uri. Așa am aflat cine e iubitul meu doctor”,a continuat să povestească Daniela Ploia.

Motivul pentru care aceasta era un pas să-și ia viața [Sursa foto: Facebook]

Moment de răscruce: „Am vrut să mâ sinucid”

Credea că trăise deja cea mai mare trădare din viața ei în prima relație, când cel care trebuia să-i devină soț i-a lăsat o prietenă gravidă, însă nici nu se aștepta la ce avea să-i facă cel de-al doilea iubit.

„Mergea cu mine de mână și căuta cadou. Pentru alta. I-a luat cadou de primă casă în timp ce mă ținea pe mine de mână. A spus că e pentru un coleg de serviciu, prieten. Uneia dintre cele două i-a cerut un costum popular, să mi-l facă mie cadou. Ce să mai spun? De Paște a venit la mine acasă, la ai mei, direct de la aia. M-a traumatizat! În vara lui 2019 am pus punct relației”,dezvăluie aceasta.

Cu toate acestea, Daniela a încercat să lupte pentru relația ei, sperând că bărbatul își va îndrepta greșelile, dar acesta nu avea în gând așa ceva. Ba chiar, a umilit-o mai mult.

„Am stat de vorbă cu el, nu a regretat nimic din ce a făcut. Eu tot am insistat să-mi spună de ce? Investisem multe în el. Am așteptat scuze de la el. Dar nu! El mi-a sunat șefa și i-a cerut să-mi facă examen psihiatric! Atunci a picat cerul pe mine. Mi-a fost rușine și de colegii de serviciu, și de părinții mei, și de prietenii mei. Am vrut să-mi iau viața. Am intrat cu mașina într-un pod de beton. Când ești atât de înșelată și apoi ponegrită…. Parcă nu-mi imaginam, atunci, să trăiesc cu rușinea asta, denigrată fiind de el. Am fost și la psiholog, dar nu m-a ajutat cu nimic. Mi-am revenit cu autocontrol și cu ajutorul bisericii. Așa am descoperit eu biserica. Intram în biserică, vorbeam cu icoanele, nimeni nu mă auzea, doar eu și Dumnezeu. M-am vindecat. A fost o lecție de viață pentru mine”, spune Daniela Ploia.

Sursa: Cancan.ro