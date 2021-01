Daniela, prima reacție după ce s-a spus că piesa cântată de Carmen de la Sălciua este pentru Culiță Sterp

In articol:

Daniela Iliescu și Culiță Sterp urmează să devină părinți anul acesta! Cei doi sunt în culmea fericirii, iar povestea lor de iubire a trecut prin multe de-a lungul timpului. Deși gurile rele nu le dădeau nicio șansă, iată că cei doi îndrăgostiți trăiesc cea mai frumoasă etapă a vieții lor.

Deși Culiță este la Survivor, Daniela îl susține de acasă.

Frumoasa blondină a fost prezentă, în cadrul emisiunii Teo Show, acolo unde a vorbit despre relația ei cu celebrul cântăreț, mărturisind și cum s-au cunoscut. Daniela își amintește cu drag de perioada când ea și iubitul ei, Culiță, erau la liceu și spune că nu s-ar fi gândit că vor avea o relație sau un copil împreună. Iată că încurcate sunt căile Domnului! Deznodământul a fost unul fericit pentru ei, dat fiind faptul că se iubesc pătimaș și urmează să aibă un copil împreună.

"Ne-am cunoscut la liceu, cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a... Chiar am și participat și la eveniment. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui și am ținut mereu legătura...Am mai păstrat așa legătura, dar niciodată nu mi-am imaginat că vom avea ceva..",a mărturisit tânara viitoare mămică.

Deși s-a spus faptul că artista Carmen de la

Iubita lui Culiță Sterp, detalii despre sarcină

Sălciua a lansat noua piesă pentru fostul ei soț, Culiță Sterp, Daniela nu a dat importanță gurilor rele și nu a vorbit despre acest subiect.

Însărcinată în patru luni, Daniela a dat primele detalii despre cum se simte la momentul actual, ținând cont de faptul că iubitul ei este plecat în Republica Dominicană, acolo unde participă la emisiunea fenomen.

"Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă", a declarat Daniela.