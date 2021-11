Dansatoare într-un club de striptease, găsită moartă la scurt timp după ce a găsit un dispozitiv de urmărire sub mașină: „Nu e de glumit”

In articol:

Abigail Saldana era o tânără mamă din Texas, care lucra drept dansatoare la un club cunoscut de striptease din zonă. Tânăra de 22 de ani s-a plâns de mai multe ori la managerul clubului că este un bărbat pe nume „Stan”, care o urmărea și o hărțuia. Fricile lui Abigail au început să devină realitate în momentul în care a descoperit un dispozitiv de urmărire setat chiar sub mașina ei.

Tânăra a filmat dispozitivul și l-a postat pe pagina ei de Instagram, pentru a atrage atenția asupra pericolelor la care femeile pot fi expuse, fără să își dea seama. „Nu e de glumit, uneori crezi că ție nu ți se va întâmpla niciodată”, este mesajul transmis de dansatoare, pe rețeaua de socializare. La doar 12 zile după ce a descoperit că era urmărită, tânăra mămică de 22 de ani a fost împușcată în timp ce se afla la volanul mașinii, pe data de 26 octombrie.

Ucigașul tinerei dansatoare a fost reținut de autorități

La scurt timp după moartea tinerei, Stanley Szeliga, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit de autorități și arestat. Bărbatul este același „Stan” de care tânăra se plângea că este urmărită și hărțuită. Bărbatul o acuza pe Abigail, pe pagina sa de Instagram, că l-ar fi păcălit cu mii de dolari și că practic prostituția.

Autoritățile nu erau înștiințate cu privire la dispozitivul de urmărire pe care Abigail l-a găsit sub mașină. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Fort Worth a declarat pentru The Independent că departamentul nu a primit niciun raport că dispozitivul de urmărire a fost plasat sub mașina tinerei sau cu privire la faptul că victima se simțea în pericol.

După ce a fost tratat la un spital local, Stanley Szeliga, descris drept un fost veteran de război, a fost acuzat de moartea lui Abigail și este reținut în închisoarea

din Tarrant cu o cauțiune stabilită la 250.000 de dolari.

Sursă: The Independent