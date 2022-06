Dansatoarea maneliștilor, de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu Denisa Despa: „Am chemat salvarea, am făcut atac de panică”

In articol:

Zi cu ghinion pentru Denisa Despa. Dansatoarea celor mai populari maneliști de la noi a dat de necaz, având nevoie urgentă de intervenția medicilor.

Ziua de joi nu a fost deloc bună pentru celebra dansatoare. În timp ce făcea pe gospodina, dând fuga la cumpărături pentru a-și lua cele necesare, un moment de neatenție i-a fost blondinei de ajuns pentru a apela numărul unic de urgență 112.

Denisa Despa s-a rănit grav la picior

Pentru că nu s-a uitat la bani și a cumpărat tot ce i-a poftit inima, adunându-se multe produse, în drum spre ieșirea din magazin, Denisa Despa a scăpat una din sticlele pe care le căra, moment în care s-a accidentat la picior.

În prima fază, spune dansatoarea, nu a acordat o mare atenție incidentului, fiindcă nu simțea nicio durere în zona unde sticla i-a căzut pe picior.

Însă, ulterior, Denisa Despa a observat că pe unde mergea lăsa în urma sa semnele accidentării, fapt ce a impacientat-o imediat.

Văzând că nu e de glumă și că tăietura suferită este una cât de poate de serioasă, Denisa Despa a cerut ajutorul celor din jur, pentru a se putea așeza, apoi a sunat la numărul unic de urgență 112.

„Eram la un PECO, ca să îmi cumpăr cele necesare pentru acasă. Am luat mai multe sticle în mână, una dintre sticle mi-a alunecat și s-a spart și mi-am tăiat tendonul de la piciorul drept. Am sângerat foarte, foarte mult! A chemat salvarea. Am observat că era sânge în urma mea! Cum pășeam, cum pierdeam sânge. Și atunci am realizat faptul că sunt tăiată, nu am realizat că sunt atât de rău tăiată”, a mărturisit Denisa Despa, în cadrul unei emisiuni TV.

În urma celor întâmplate, odată ce cadrele medicale au ajuns la Denisa Despa, acesteia i-a fost acordat primul ajutor medical.

Însă, deși era pe mâini bune, privind rana adâncă de la picior, dansatoarea cântăreților de manele a cedat și a făcut un atac de panică, fapt care a pus-o în dificultatea de a se înțelege cu medicii.

„M-a bandajat doamna de acolo, mi-a spus să nu mă uit. Am făcut atac de panică când am văzut că era sânge în tot acel PECO. I-am așteptat pe cei de la salvare, doar că nu m-am putut înțelege cu ei. Mi s-a comunicat faptul că sunt tăiată patru centimetri adâncime”, a adăugat dansatoarea.

Dar totul e bine când se termină cu bine, exact ca în cazul blondinei. Piciorul lovit i-a fost bandajat, iar Denisa Despa, cu grijă, și-a bifat toate activitățile de peste zi, ba chiar a ajuns și la coafor.