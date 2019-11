Un caz halucinant a avut loc în Rusia. Daria, o adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită fără suflare sub un pod.

Daria trebuia să se întâlnească cu prietenul ei, Anton. Dar din ziua în care a plecat acasă, nu s-a mai putut da de ea. A doua zi, însă, s-a aflat unde era Daria sau, mai bine spus, trupul neînsuflețit al adolescentei de 17 ani.

Daria a fost găsită fără suflare sub un pod, fiind dezbrăcată. Anchetatorii au descoperit imediat mesajele pe care fata le-a schimbat cu Anton Meged, băiatul devenind principalul suspect. Daria, fata de 17 ani, refuzase să întrețină relații intime cu Anton, iar acesta a strangulat-o cu ciorapii săi. Conform publicației The Sun, tânărul a întreținut relații intime cu cadavrul ei. În prezent încă are loc ancheta.