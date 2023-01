Daria este sportiva de 14 ani care a decedat după ce i s-a făcut rău în timpul antrenamentului! A fost resuscitată minute în șir de medici. Detalii cu impact emoțional

In articol:

Daria, o fetiță de 14 ani din Neamț, care era elevă la Școala Gimnazială "Elena Cuza", a sfârșit într-un mod tulburător. Adolescenta și-a pierdut cunoștința în timpul unui antrenament de volei și a fost transportată de urgență la spital.

Din nefericire, organismul micuței a cedat, în ciuda tuturor eforturilor făcute de medici.

Citește și: Marissa a fost ucisă cu brutalitate, deși era însărcinată în cinci luni! „Avea 25 de ani. Era atât de fericită”. Familia tinerei e în stare de șoc

Daria a decedat la spital, în brațele medicilor

La doar 14 ani, Daria avea o pasiune pentru sport, în special pentru volei. Ea activa în cadrul Clubului Școlar Sportiv din Piatra Neamț și era elevă în cadrul Școlii Gimnaziale "Elena Cuza", din același oraș. Vineri, 6 ianuarie, adolescenta se afla la antrenament, când a început să i se facă rău. Într-o fracțiune de secundă și-a pierdut cunoștința, iar profesorul a sunat de urgență la 112, pentru a cere ajutor. Ambulanța s-a deplasat rapid la fața locului și a început manevrele de resuscitare.

Ulterior, minora a fost transportată la spital, iar doctorii i-au acordat primele îngrijiri medicale.

Citește și: Un bunic din Timiș a fost împușcat în cap chiar de către nepotul lui! Tragedia a avut loc din cauza unei arme de vânătoare deținută ilegal

Din nefericire, însă, organismul Dariei a cedat. Acum, polițiștii au deschis o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și urmează să stabilească care au fost cauzele exacte ale decesului: "La data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, unei minore de 14 ani din Piatra Neamț, i s-a făcut rău în timp ce participa la un antrenament de volei, la o sală de sport din municipiul Piatra Neamț. Echipajele medicale s-au prezentat la fața locului, minora fiind transportată la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Din păcate, în jurul orelor 13:50, am fost informați cu privire la faptul că minora a decedat la unitatea medicală unde a fost internată. În cauză, se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc acest eveniment.", a transmis Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamţ, potrivit monitoruldeneamt.ro.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Imagine cu caracter ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Daria trecuse cu bine de ultima vizită medicală

Din primele informații transmise de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, antrenamentul la care participa Daria era unul de intensitate redusă, care nu necesita o suprasolicitare din punct de vedere fizic. Adolescenta avea viza medicală valabilă și trecuse cu bine de ultimele investigații la care fusese supusă chiar la începutul anului 2023: "Inspectoratul Școlar Județean Neamț informează, cu infinită durere, că, astăzi, 6 ianuarie 2023, în jurul orei 10.45, o elevă de clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamț, legitimată ca sportivă la Clubul Școlar Sportiv din Piatra Neamț, și-a pierdut cunoștința în timpul antrenamentului de pregătire sportivă practică – volei și cu toate eforturile depuse de serviciul medical de la Unitatea de Primire Urgențe, a decedat.

Antrenamentul la care participa eleva era de intensitate redusă, după cum ne informează profesorul antrenor, și avea loc în condițiile pregătirii necesare participării la Campionatul Național de Cadete, din 14 ianuarie 2023. Conform informațiilor primite din partea C.S.S. Piatra – Neamț putem preciza că eleva avea efectuată vizita medicală periodică la cabinetul de medicină sportivă, cu care unitatea are contract și avea viza medicală valabilă.

De asemenea, din cele relatate de părinții sportivei, aceasta a fost supusă unor investigații medicale chiar la începutul anului 2023 și nu s-a evidențiat nicio problemă medicală incompatibilă cu practicarea sportului de performanță. Suntem alături de familia elevei decedate, ne exprimăm regretul pentru imensa pierdere suferită și transmitem cele mai sincere condoleanțe!", a transmis prof. Florentina Luca-Moise, Inspector Școlar General, potrivit tvneamt.ro.

"Suntem cu toții îngenuncheați de pierderea elevei Daria. Orice aș spune nu poate mângâia familia, iar prea multe cuvinte nu își au rostul în astfel de momente. Mă rog la bunul Dumnezeu să le dea tărie părinților în aceste clipe grele și îi asigur de toată compasiunea și suportul meu! Dumnezeu să o odihnească în pace!", a mai scris Florentina Moise, pe pagina personală de Facebook.

Anunțul privind decesul Dariei i-a cutremurat pe cei care o cunoșteau: "Am cunoscut-o și eu pe Daria, o minune de copil! Mama Dariei e colega noastră, profesor franceză/engleză. Drum lin Daria și multă putere Raluca!", "Doamne, ce durere!!! Mi-a fost elevă, un copil atât de frumos, Daria, fetița cu părul bălai. Drum lin la îngeri, Daria mea frumoasă!", "Zbor lin către îngeri, copil minunat!", "Ce poți spune în asemenea momente?! E groaznic! Am făcut volei în copilărie și știu bucuria reîntâlnirii echipei după sărbători! Dumnezeu să o odihnească în pace pe Daria, multă putere părinților greu încercați! Și nu în ultimul rând, gând bun și putere de muncă antrenorului, nu va fi ușor să treacă peste această tragedie!", au fost doar câteva dintre mesajele celor care o știau pe micuța sportivă.