Daria Jane, celebra femeie trans, dezvăluiri fără perdea! Influencerița a răspuns curiozităților fanilor despre transformarea sa: „Există chiar mai multe metode”

Daria Jane este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei transgenderi de la noi din țară. Tânăra este celebră pe TikTok, însă activitatea să se desfășoară și pe Instagram și Onlyfans. Influencerița a avut parte de o adolesncență dificilă, iar colegii și profesorii de la școală au agravat situația.

Daria Jane, batjocorită în liceu

Daria Jane nu s-a considerat niciodată băiat, iar la vârsta de 4 ani deja se percepea ca fiind o femeie.

Daria Jane este foarte activă în mediul online, activitatea sa desfășurându-se în mare parte pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, tânăra deține propria firmă de publicitate, însă se ocupă și de marketing în firma iubitului ei.

Daria Jane nu a avut parte de o adolescență liniștită, fiind batjocorită în permanență de colegi și profesorii de la școală.

„ Am avut super multe, mai ales în liceu, unde nu eram niciodată lăsată în pace – nici de elevi, nici de profesori. Oamenii sunt curioși, mai ales copiii, care deseori sunt și răutăcioși pe deasupra. Eu eram împinsă în fiecare zi, mă pipăiau pe sâni și țipau “uite are ț*țe”, mă filmau constant oriunde mergeam ca la circ. Educația precară din familie se vede cel mai bine în astfel de momente. De altfel, sunt și mulți adulți care sunt la același nivel, nu mă mai surprinde nimic sincer.”, a povestit Daria Jane, pentru fanatik.ro.

Daria Jane, despre operația de schimbare de sex

Procesul de transformare a influnceriței a durat în jur de 4, 5 ani, însă Daria Jane susține că se află într-o schimbare permanentă de la an la an. Încă de la 4 ani, tânăra s-a considerat fată, iar la vârsta de 15 ani a aflat despre transgenderism și s-a liniștit, știind că nu este singura care trece prin această situație.

„ Aveam cam 4 ani când am spus pentru prima dată că sunt fată, fiindcă am avut un șoc să aflu de la cei din jur că ar trebui să fiu băiat. Mi-a fost greu să procesez, eu mă percepeam de gen feminin de când am făcut cunoștință cu lumea asta. Ulterior, abia la 15 ani am făcut legătura cu transgenderismul, adică am aflat că ce experimentez eu există și la alte persoane.”, a mai spus tânăra.

Citește și: Daria Jane face furori pe TikTok, dar puțini știu că ea s-a născut de fapt băiat! Transformarea ei este uluitoare

Tânăra a trecut prin intervenția chirurgicală de schimbare de sex și a primit de-a lungul timpului mai multe întrebări de la urmăritori pe acest subiect. Tânăra susține că reușita operației este determinată și de buget, însă pierderea senzațiilor a devenit un risc foarte mic. Mai mult decât atât, inluencerița a mărturisit că simțurile ei s-au amplificat după intervenție.

„ Există într-adevăr aceasta frică și ea vine din secolul trecut, în ani ‘60-‘70 când operația de corecție a sexului nu era atât de avansată. Femeile trans de atunci au fost niște pioniere, niște regine practic. În prezent există o gamă largă de chirurgi care sunt capabili să ofere rezultate satisfăcătoare, există chiar mai multe metode ale vaginoplastiei, iar pierderea senzațiilor a devenit un risc extrem de mic (la fel ca la oricare altă operație de altfel). La mine cel puțin parcă este invers – adică simțurile s-au amplificat.”, a mărturisit Daria Jane.

