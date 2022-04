Daria Jane face furori pe TikTok, dar puțini știu că ea s-a născut de fapt băiat! Transformarea ei este uluitoare

In articol:

Daria Jane este un trasgender, care și-a făcut schimbare de sex la vârsta de 19 ani. Înainte o chema Darius, dar acum este femeie în toată regula, iar transformarea ei este absolut uluitoare. Aceasta are o relație foarte fericită cu un băiat și se bucură de noua ei viață, în calitate de persoană de gen feminin.

Daria Jane, transformare peste transformare

Daria face furori pe internet, mai ales pe TikTok. Aceasta are sute de mii de oameni care o apreciază pentru curajul și asumarea sa. De la 19 ani este într-o continuă schimbare, iar acum este o femeie în toată regula. După ce și-a pus sâni și și-a operat nasul, Daria Jane și-a schimbat și sexul în buletin. Acum poate merge liniștită în orice loc, putând fi recunoscută în calitate de persoană de gen feminin.

Oricine o vede, nu crede că înainte de o femeie sexy și atrăgătoare, a fost un simplu băiat. Transformarea este absolut spectaculoasă, arătând mai bine decât fetele din ziua de astăzi. Daria este acum o bombă sexy, o fată cu o siluetă perfectă, care a făcut sacrificii pentru a arăta în acest fel.

Daria Jane, totul despre operația de schimbare de sex

Daria Jane și-a schimbat sexul complet. Atât fizic, cât și în acte, aceasta este femeie în toată regula. În urmă cu ceva timp, Daria povestea cât de grele au fost momentele prin care a trecut în timpul operației de schimbare de sex.

"A fost foarte complicat. După operaţie, partea emoţională e cea mai afectată. Sunt mult mai emotivă, empatizez până şi cu oamenii de pe stradă. Dar sunt şi puternică, nu mă afectează comentariile negative. Am făcut terapie emoţională, am învăţat să îmi controlez sentimentele. Am stat cinci zile în spital, după operaţie. Am plâns aproape în fiecare zi. Îmi era frică. Nu eram 100% pregătită să trec prin asta la 19 ani. Mama a mers cu mine în Thailanda. Părinţii mei au divorţat. Mama a fost mereu alături de mine. Mama a făcut posibil imposibilul. Nu a fost foarte scump. Am avut mereu sprijinul mamei. Ea m-a susţinut financiar. În acte sunt în plin proces de schimbare", a declarat în cadrul emisiunii Teo Show.