Daria Kasatkina, consolată de iubită după eșecul de la Turneul Campioanelor 2022

Daria Kasatkina a fost consolată de iubita sa, patinatoarea Natalia Zaniiako, după eșecul de la Turneul Campioanelor 2022. Cele două au plecat într-o vacanță de vis, imediat după eliminarea din competiție.

Daria Kasatkina (25 de ani, 8 WTA) și patinatoarea Natalia Zabiiako (28 de ani) au plecat într-o vacanță de vis, imediat după eliminarea tenismenei de la Turneul Campioanelor. Astfel, Kasatkina s-a lăsat consolată de iubita sa și a dat uitării eșecul. Reamintim că Daria Kasatkina a fost în premieră în Turneul Campioanelor, ratând calificarea în semifinale, eșec în decisivul cu Caroline Garcia, scor 6-4, 1-6, 6-7(5), notează gsp.ro.

Cele două îndrăgostite nu au ezitat să împărtășească cu urmăritorii lor momentele de fericire, filmându-se pe o plajă exotică. În dreptul clipului video, Natalia Zabiiako, una dintre cele mai mari patinatoare ale Rusiei a scris: „Paradisul este când o am aproape.”, semn că trăiesc o perioadă frumoasă.

Paradise 🌴 When she is close 💛 @DKasatkina pic.twitter.com/dMaxpiU8rj