Daria Kasatkina, poveste de dragoste. Cu cine se iubește tenismena aflată la Turneul Campioanelor 2022

Daria Kasatkina, poveste de dragoste. Tenismena rusoaică și-a recunoscut homosexualitatea. Vezi cu cine se iubește marea sportivă aflată la Turneul Campioanelor 2022!

Cine este Daria Kasatkina, tenismena aflată la Turneul Campioanelor 2022

Daria Kasatkina, pe numele său complet Daria Sergeyevna Kasatkina, are 25 de ani și este o jucătoare profesionistă de tenis din Rusia. Astfel, așchia nu a sărit prea departe de trunchi, deoarece Daria este fiică de sportivi profesioniști. Mama sa a fost atletă de top, iar tatăul său a făcut hochei pe gheață. Potrivit life.ro, nu părinții au fost cei care au îndrumat-o pe Daria pe drumul sportului, ci fratele ei mai mare, care juca ocazional tenis.

Sportiva ocupă locul 8 în clasamentul WTA, fiind considerată una dintre cele mai de succes jucătoare de tenis. Însă, deși este o sportivă desăvârșită, despre ea a început să se vorbească de abia după ce a declarat că este lesbiană, trăind o poveste de dragoste inedită cu o patinatoare.

Daria Kasatkina, poveste de dragoste [Sursa foto: instagram.com/kasatkina]

Cu cine se iubește Daria Kasatkina

Daria Kasatkina a intrat în atenția a milioane de oameni după ce a ales să vorbească deschis despre orientarea sa sexuală, în ciuda faptului că legile din Rusia sunt drastice în acest sens.

Astfel, tenismena rusoaică a decis să pună capăt temerilor, iar în prezent se iubește la nebunie cu Natalia Zabiiako, o patinatoare de origine rusă care a participat inclusiv la Jocurile Olimpice. Zabiioako s-a născut în anul 1994, în Estonia, reprezentându-și țara pe gheață până la vârsta de 15 ani, în 2014, când a decis să își schimbe naționalitatea în Rusia.

După acest demers, cariera Nataliei Zakiiako a înflorit uluitor, iar asta datorită expunerii, scrie digisport.ro. Iubita Dariei Kasatkina a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, de la PyeongChang, singura medalie olimpică deocamdată din palmaresul ei.

Dovadă că se iubesc la nebunie, Daria și-a invitat iubita la Turneul Campioanelor pentru a-i fi aproape. Acolo, Kasatkina a mărturisit că este o patinatoare stângace, spre deosebire de partenera sa: „Îmi place să patinez, dar talentul meu e zero în acest sport. Dacă nu stă lângă mine, mereu cad. Dar poate că nici nu vrea să mă învețe, ca să aibă motiv să mă țină.”, a glumit tenismena, notează ziare.com.

Echipele Turneului Campioanelor 2022

Turneul Campioanelor 2022, știut și sub numele de WTA 2022, reprezintă un turneu de tenis feminin organizat de Asociația de Tenis pentru Femei (WTA), ca parte a Turului WTA 2022. În acest an, competiția în care evoluează cele mai bune opt tenismene ale anului se desfășoară la Forth Worth, Texas, Statele Unite ale Americii, în perioada 31 octombrie- 7 noiembrie 2022. Iată cum arată echipele din cadrul Turneului Campioanelor 2022, desemnate vineri, 28 octombrie 2022!

Din Grupa „Tracy Austin” fac parte:

liderul mondial Iga Swiatek

Cori Gauff (4 WTA)

Caroline Garcia (6 WTA)

Daria Kasatkina (8 WTA)

Din Grupa „Nancy Richey” fac parte:

Ons Jabeur (2 WTA)

Jessica Pegula (3 WTA)

Maria Sakkari (5 WTA)

Aryna Sabalenka (7 WTA)

Primele două clasate din fiecare grupă merg în semifinale. Totodată, cele două grupe poartă numele a două jucătoare americane, foste câștigătoare de Grand Slam, scrie fanatik.ro.

