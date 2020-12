Daria Radionova, declarație de dragoste pentru iubitul ei în ziua de Crăciun

Daria Radionova i-a făcut o declarație de dragoste surprinzătoare, iubitului ei în ziua de Crăciun.

Daria Radionova și Alex Bodi au petrecut Crăciunul împreună. Cei doi îndrăgostiți și-au făcut declarații de dragoste și au împodobit bradul împreună.

Daria Radionova și Alex Bodi[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova, declarație de dragoste

Daria Radionova a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii cu ea și Alex Bodi la care a adăugat versurile piesei “Thinking Out Loud”, lansată de cântărețul britanic Ed Sheeran, având următoare versuri. “People fall in love in mysterious ways / Maybe just the touch of hand / Well, I fall in love with you every single day (n.r.: Oamenii se îndrăgostesc în moduri misterioase / Poate doar prin atingerea mâinii / Ei bine, eu mă îndrăgostesc de tine în fiecare zi)”, a postat Daria pe Instagram.

Totodată, Daria Radionova a publicat un mesaj scris tot în limba engleză și se traduce astfel: “Psihologia spune: Va exista întotdeauna un motiv pentru care întâlnești oameni. Fie ai nevoie de ei ca să îți schimbi viața, fie ești unul dintre cei care îi ajută să o schimbe pe a lor. Și tot psihologia spune: Cu cât spui mai puține, cu atât cuvintele tale vor conta mai mult”, a mai scris basarabeanca.

ALEX BODI[Sursa foto: Instagram]

Alex Bodi, mesaj romantic pentru Daria Radionova

Omul de afaceri a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde arată cât de noroc se simte pentru că ”i-a fost trimis un înger” în viața sa.

”Dumnezeu te supune la încercări grele ca sa vadă cât poți fi de puternic, sa te rupă de cei greșiti din viața ta , dar și să-ți scoată in cale suflete care să-ți fie alături, iar tu ești un înger pe care El mi l-a trimis in viața mea!”, a spus omul de afaceri.