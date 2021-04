Daria Radionova este din nou o femeie singură. Motivul pentru care s-a despărțit de iubit: "L-am iubit din suflet..."

In articol:

Daria Radionova a declarat că este o femeie singură. Motivul pentru care a decis să se despartă de fostul iubit l-a spus chiar frumoasa șatenă.

Daria Radionova, din nou singură

În ultima perioadă s-a tot speculat faptul că Daria Radionova și iubitul ei au decis să se despartă.

Însă, până la momentul actual nu exista nicio informați clară din partea frumoasei șatene.

Citeste si: Daria Radionova este o femeie singură?! Rusoaica nu se mai ascunde: „Am și eu viața mea”

În urmă cu scurt timp, Daria Radionova a recunoscut faptul că este din nou o femeie singură. De asemenea, rusoaica a mai dezvăluit și motivul pentru care a decis să pună punct relației.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

De când s-a întors la Londra, acolo unde locuia, Daria nu a mai postat nicio fotografie sau vreun videoclip cu partenerul ei, fapt pentru care acesta s-a supărat extrem de tare. În schimb, în tot acest timp, aceasta a postat diferite imagini cu mașina sa sau cu pisicile.

Daria Radionova [Sursa foto: Instagram]

„Am vrut doar să clarific această situație. Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că eu sunt rea. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut sesiunea de Întrebări și Răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. El crede că le-am ignorat pentru că aș fi vrut să îl ascund și am vrut să pretind că sunt o femeie singură. M-a insultat de la ora 12 noaptea până la 5:30 dimineața din cauza problemei lui cu rețelele de socializare. De atunci avem aceleași conflicte. Înțeleg că situația lui actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii lui au fost vărsați pe mine și nu mai pot să suport asta.”, a spus Daria Radionova, potrivit spynews.

Daria recunoaște că l-a iubit din suflet și chiar l-a pus pe primul loc în toată această perioadă, însă susține că este momentu să se întoarcă la viața ei și la afacerea ei.

Citeste si: Daria Radionova, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu a făcut publice imaginile cu ea bătută: ”Poate este ceva greșit cu ea”

„Sunt genul de persoană căreia nu-i place să arate totul în mod public, așa cum am spus înainte „viața privată este o viață fericită”. Nu am postat cât a vrut el- doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public! L-am iubit din suflet, am fost alături de el în momentele dificile.... Nu i-am cerut niciodată nimic, mai ales financiar, niciodată. Mi-am oferit chiar ajutorul financiar, dacă era nevoie. Mi-am pierut una dintre afaceri, am pierdut bani, m-am certat cu familia și prietenii pentru el, mi-am lăsat viața în urmă din cauza lui...”, a mai spus Daria Radionova.