Daria Radionova, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu a făcut publice imaginile cu ea bătută: ”Poate este ceva greșit cu ea”

In articol:

Bianca Drăgușanu a șocat întreg internetul, atunci când a postat imagini cu ea snopită în bătaie și a ales să vorbească în fața oamenilor despre calvarul prin care a trecut o lungă perioadă. Vedeta, mai hotărâtă ca niciodată, a decis să spună lucrurilor pe nume la TV, în fața telespectatorilor.

Bianca a ales să vorbească la Teo Show, acum ceva timp, despre motivul pentru care s-a decis să facă publice acele fotografii cu ea lovită.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, adevărul șocant despre imaginile în care apare întinsă pe podea! „Eram leșinată...”

Blondina a mărturisit în direct faptul că abia acum a postat imaginile controversate pentru că s-a săturat să fie șantajată.

„ Inainte de ziua lui m-a sunat din arest si ne-am certat ca si cum am fi fost un cuplu. Si atunci de frica, ca sa nu poata fi acuzat ca ma suna, si-a creat niste extensii. Am avut niste discutii si zilele trecute. Ieri mi-a spus niste lucruri si eu m-am simtit santajata. Mi-a spus că are niște filmulețe cu mine pe care probabil os ă le dea ca se vadă cine sunt eu și cum am vrut eu să mă arunc de la balcon pentru el și așa mai departe.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Eu incercam sa vorbesc, dar nu puteam. Eu l-am înregistrat. El e foarte suparat ca eu am dat pozele alea cu mine dupa ce am luat bataie. Toata lumea intreaba de ce am dat pozele alea acum. Pentru că el a început să mă contacteze și mie mi s-a făcut frică de el. Le-am dat pentru ca mie, in momentul acesta, imi este frică de el” , a recunoscut Bianca Drăgușanu, în direct, la Teo Show.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova, prima reacție după imaginile apărute în mediul online

Daria Radionova a făcut declarații, după ce Bianca Drăgușanu a apărut la TV și a făcut acuzații dure.

Rusoaica a mărturisit faptul că poate este ceva greșit la Bianca Drăgușanu, dacă a fost bătută înainte.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, dezvăluiri halucinante în direct! „Am fost snopită în bătaie timp de doi ani jumate! Îmi e frică de el!”

„ De ce mi-ar fi frică de el? Nu a fost niciodată agresiv cu mine şi nu mi-a arătat niciodată vreun semn de violenţă. Eu cred că este vorba şi despre ea. Dacă a fost bătută înainte, poate este ceva greşit cu ea, nu cu bărbatul care a bătut-o. Ea a vorbit urât despre el, a spus foarte multe minciuni”, a declarat Daria Radionova, în exclusivitate pentru Antena Stars.