Daria Radionova și fostul ei iubit, ceartă în direct! Dezvăluiri șocante: „M-a agresat”

Daria Radionova și fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-au despărțit după mai multe luni în care au format un cuplu, iar rusoaica i-a fost alături în cele mai dificile momente. După ce Daria Radionova s-a întors în Londra, relația dintre cei doi s-a rupt definitiv. Cei doi au avut parte de o „confruntare” în cadrul unei emisiuni televizate, unde și-au făcut acuzații grave.

Rusoaica a mărturisit că fostul ei iubit a fost agresiv și că nu o merită.

„Am fugit de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el. Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a declarat Daria Radionova, în direct la un post de televiziune.

Mai mult decât atât, Daria Radionova a mărturisit că fostul ei iubit i-a cerut inelul de logodnă înapoi. Ea a declarat că nu îl mai iubește și îi va respecta dorința. „Mi-a cerut inelul de logodnă înapoi. Oricum nu-l mai iubesc, dar ce fel de bărbat este ăsta?”, a mărturisit rusoaica.

Daria Radionova, dezvăluiri șocante despre Bianca Drăgușanu

Rusoaica a anunțat că s-a despărțit de iubitul ei pe pagina sa de Instagram, după ce mai mulți internauți au bănuit că între ei lucrurile s-au terminat. După ce a fost provocată de mai multe ori, Daria Radionova a decis să dea câteva detalii despre modul în care relația cu afaceristul a decurs, cât și despre cuvintele dure pe care el le avea la adresa fostei lui soții, Bianca Drăgușanu.

„Nu am menționat nimic rău despre tine, iar tu ce-ai făcut? Dar așa cum am spus, dacă mă provoci... În situația ta delicată ți-aș recomanda să mă lași în pace și să nu vorbești rău despre mine. Nu există nicio relație în care să fi ajuns frumos, respectuos, demn, iar asta spune multe despre tine.

Yah! Bărbații adevărați nu se comportă așa. Îți repeți constant greșelile în fiecare relație. Respectă-te măcar pe tine și încearcă să fii bărbat cel puțin o dată în viață”, a scris Daria Radionova pe rețeaua de socializare. Citește mai multe AICI.