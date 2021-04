Daria Radionova, un nou atac la adresa fostului iubit! Ce i-a reproșat după cearta în direct: „Cealaltă persoană minte...”

In articol:

Daria Radionova și fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-au despărțit recent, după mai multe luni de zile în care rusoaica a stat în România. Frumoasa șatenă i-a fost alături afaceristului în cele mai grele momente din viața sa. În timp ce se afla în arest preventiv, rusoaica a avut grijă de casa și afacerile iubitului ei.

După ce a fost plasat în arest la domiciliu, cei doi s-au bucurat de clipe minunate împreună și susțineau că au planuri mari de viitor. Starea de fericire dintre cei doi nu a durat pe cât s-ar fi așteptat fanii, iar rusoaica s-a întors în Londra unde se ocupă din nou de afacerile ei.

După ce a anunțat despărțirea oficială de iubitul ei, Daria Radionova l-a acuzat că încearcă să lanseze mai multe atacuri la adresa ei în mediul online. Recent, cei doi au avut o ceartă aprinsă în direct, la un post de televiziune. După ce și-au adus din nou acuzații grave, rusoaica a postat un mesaj cu subînțeles pe pagina sa de Instagram. „Maturitatea e atunci când știi că cealaltă persoană minte, dar tu doar râzi și îl lași să plece”, a scris Daria Radionova pe rețelele sociale.

Daria Radionova și iubitul ei, ceartă în direct: „M-a agresat”

În cadrul unei emisiuni televizate, Daria Radionova și fostul ei iubit au avut parte de o confruntare directă. Fosta iubită a afaceristului l-a acuzat că a agresat-o în timpul relației și neagă toate acuzațiile care i-au fost aduse.

„Am fugit de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a declarat Daria Radionova, în direct la un post de televiziune.