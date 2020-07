In articol:

Virgil Ogășanu, unul dintre cei mai buni actori, care la 80 de ani, doar pandemia de coronavirus l-a făcut să ia o pauză de la scenă, abia așteaptă să revină la teatru. În această perioadă, actorul împreună cu famila s-a retras la munte, o casa de vacanță pe care o are la Cornu.

De acolo, într-un interviu, actorul Virgil Ogășanu a făcut o dezvăluire uluitoare despre capacitățile sale:”Eu dacă sunt într-un tramvai, de exemplu, pot să știu ce necazuri sau bucurii are fiecare om. Îl citesc imediat! Același lucru se întâmplă și în parc. Am stat ceasuri întregi și m-am uitat la oamenii care stau pe bănci, care se plimbă, m-am uitat la mersul lor”, a povestit Virgil Ogășanu despre puterea sa neștiută, căpătată în zeci de ani de studiu a caracterlor umane pentru rolurile pe care le-a interpretat. ”Eu pentru rolurile de bătrân, m-am pregătit încă din tinerețe, pentru că nu trebuie să imiți doar mersul unui bătrân”, a mărturisit Virgil Ogășanu la 80 de ani.

Actorul Virgil Ogășanu a ămplinit 80 de ani în timpul pandemiei de coronavirus. Actorul e fericit că a putut să stea ăn curte, să se miște, și nu a fost închis într-un apartament din București.

”Mă bucur că sunt sănătos și acest lucru este cel mai important, sănătatea este pe primul plan. Sunt fericit că se reia activitatea la teatru, în special pentru cei tineri mă bucur, pentru că ei au nevoie de asta și profesional, și financiar. Am zis întotdeauna că asta este o profesie, nu o meserie. M-am bucurat că am fost sănătos și că m-a ajutat Dumnezeu să fie bine. Aici, la Cornu, mă bucur de liniște, duc dorul lacului de la Snagov unde pescuiam pe vremuri, însă aici mă bucur de o altă pasiune și anume grădinăritul. Mă ocup de trandafiri, care sunt pasiunea mea și îi îngrijesc cu cea mai mare plăcere. Mă bucur că am liniște și e frumos. Mă și gândeam la cei care au stat lunile acestea închiși între patru pereți, la fel cum puteam să fiu și eu acasă în București. Aici măcar am o bucățică de verdeață, flori, gazon, este o plăcere să stai aici”, a spus Virgil Ogășanu, pentru ziarul Click!, despre perioada sa de izolare în pandemia de coronavirus.