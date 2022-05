Datorită lui, vedetele au o coafură impecabilă! Bassam are o poveste de viață care îți va rupe sufletul în două! “Am mâncat un sendviș aruncat la gunoi de un copil"

In articol:

Bassam este unul dintre cei mai iubiți hairstyliști de vedete. În urmă cu câțiva ani, Bassam venea în România după o copilărie și o adolescență chinuitoare, petrecută mai mult la muncă decât la școală, trăind într-o umilință, suferință și sărăcie lucie.

Bassam, copilărie în sărăcie

Acum, Bassam Dabbas se poate considera un om împlinit, având un salon de înfrumusețare unde zilnic îi trec pragul cele mai mari celebrități, precum Anamaria Prodan, Loredana Chivu, Karmen Simionescu, Andreea Marin, etc..

Oricât de sus ai ajunge și oricât de mult succes ai avea, niciodată nu trebuie să uiți de unde ai plecat! Acest lucru îl știe și Bassam care nu se ferește să povestească cât de greu i-a fost traiul cân era doar un copil. Invitat în emisiunea "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, hairsylist-ul a vorbit despre sărăcia în care a trăit ani de zile.

"În copilărie eram același Bassam doar că sărac, neascultat, nu avea nimeni încredere în el. În Siria, când aveam nouă ani, nu îmi plăcea la școală, aveam impresia că sunt la pușcărie, pentru că toată lumea râdea de mine. Nimeni nu mă lua în considerare, aveau impresia că eu sunt fraierul clasei. Eram un om foarte sărac. Tata a plecat din țară în '94, iar noi am rămas o familie cu 8 frați. Multă crede că Bassam așa s-a născut, cum e acum. Eu am ajuns să vând zahăr ca să putem să trăim sau pâine uscată sau haine pe care le trimitea tata din România. Aveam nouă ani și am vrut să mă descurc, să îmi ajut familia. Mama era singură, iar eu cel mai mic băiat și făceam toate lucrurile astea. Asta e sărăcie adevărată.", a declarat Bassam.

Bassam, amintire dureroasă din copilărie

Ceea ce ai citit mai sus nu este nimic, pe lângă următoarea poveste. Cu lacrimi în ochi, Bassam și-a amintit un episod de la școală, când era elev și a urmat pauza de prânz. Nu o să îți vină să crezi ce a mâncat...

"Nu o să uit niciodată cum, în pauză la școală, toată lumea ieșea să mănânce ori cu ce veneau de acasă, ori cu ce cumpărau. Atunci eu nu aveam ce să aduc, nu aveam mâncare la mine și am așteptat să mănânc sendvișul pe care un copil l-a aruncat la gunoi. Asta nu o să uit niciodată.", a mărturisit Bassam, în emisiunea "În oglindă".