David, fiul adoptiv al Luminiţei Anghel, transmite un mesaj emoţionant părinţilor săi: "Mamă, ai fost îngerul meu! Tată te-am iubit mereu!"

David, fiul adoptiv al Luminiței Anghel și al fostului fotbalist Marcel Pușcaș, a scos prima lui piesă alături de Sarah Jsun. Băiatul şi-a pus sufletul pe tavă prin versurile piesei "Îmi pare rău".

David Puşcaş şi Sarah sunt prieteni buni, confidenţi, iar după o seară în care şi-au povestit unul celuilalt problemele şi regretele, a venit şi ideea de piesă.

”Acum un an și jumătate am, scos o piesă, Shut Up, și căutam un actor pentru clipul ei. La ziua unui prieten l-am întâlnit pe David, l-am cunoscut atunci. L-am remarcat repede, era îmbrăcat mai ciudat, dar interesant. L-am și văzut în clipul meu. Am vorbit cu el, i-am prezentat piesa, el a fost, la început, mai rezervat. A ieșit bine”, a dezvăluit Sarah, pentru cancan.ro.

Sarah povesteşte un moment emoţionant din viaţa lui David, reîntâlnirea cu mama lui adoptivă.

”Ne-am și împrietenit apoi și, ulterior, s-a deschis în fața mea. Mi-a povestit foarte multe despre viața lui. Eu i-am spus, ai doi părinți celebri, tu ești un anonim. De ce? Vii de undeva și, deodată, să ajungi pe străzi? A fost o discuție amplă cu el, m-a emoționat. A început să plângă, să mi se destăinuie… David mi-a spus cât de rău îi pare de ce s-a întâmplat, că nu poate să-și vadă părinții. Dacă pe tatăl lui nu l-a mai văzut de pe când avea 7 ani, pe mama lui a văzut-o acum un an, cam așa, la un concert. A fost emoționant. Eu l-am dus să o vadă. Luminița Anghel avea un concert și am mers amândoi. L-am tras pe David în față, în primul rând, mama lui l-a văzut, l-a chemat pe scenă, s-au îmbrățișat. Nu se mai văzuseră de multă vreme”, spune Sarah.

David Puşcaş şi Sarah au avut succes cu piesa lor

”Îl duceam într-o zi acasă, cu mașina. L-am lăsat acasă și am plecat… Și atunci, conducând, mi-a venit în minte refrenul de la piesa Îmi pare rău, pe care aveam să o scoatem împreună. A fost emoționant, ce pot să mai zic… A doua zi i-am spus de refrenul care-mi venise în minte, i-am spus că e bine să știe și părinții lui… El, nu și nu. Dar am lucrat apoi amândoi la versuri, a început și el să scrie… Și, uite, avem, vreo 65.000 de vizualizări și vreo 200 de comentarii pe Youtube. Eu spun că e bine. Foarte mulți oameni au trecut astfel de povești triste, precum aceea a lui David. Și de aceea ne-am gândit la această piesă. Este o piesă inspirată din viața reală. Iar important este să ajungem la sufletele oamenilor. Foarte mulți l-au felicitat pe David pentru curajul său regăsit în versurile piesei Îmi pare rău, pentru că îl percepeau negativ. Acum, au văzut că nu e tocmai așa, au văzut și părțile bune ale lui David. Și are multe. Iar despre cum interpretează? Pot să spun simplu că se vede, are talentul de la mama lui”, a povestit Sarah.

David povesteşte care este mesajul transmis prin piesă.

”Acum sunt bine, e o perioadă zbuciumată, dar extrem de productivă. Pentru mine, anul acesta a fost unul al schimbărilor radicale și al deciziilor. Decizia cea mai bună luată pe anul ăsta a fost să fac acest proiect muzical, pentru că vorbesc despre un subiect încă tabu în România și acela fiind situațiile mai grele din familie. Toată lumea are concepția asta că familia este perfectă, dar nu este mereu așa. Eu și Sarah normalizăm stigma asta și o punem pe un beat fresh și actual. Este o piesă intimă, iar prima oară, când mi-a spus Sarah despre ce e vorba, nu am vrut. Sunt curios cum va reacționa lumea“,a declarat și David Pușcaș.

