David Popovici a dat răspunsul pe care îl aștepta toată lumea! Pleacă sau nu definitiv din România? ”Planul meu este să îmi văd de treabă!”

In articol:

David Popovici a fost eroul României în acest an cu titlurile mondiale și europene câștigate la înot, dar și cu doborârea recordului mondial la proba regină a natației, cea de 100 metri.

La doar 18 ani, puștiul din București a impresionat pe toată lumea și, dintr-un ”tip banal”, așa cum s-a descris el după prima medalie mondială câștigată, a ajuns să fie un adevărat zeu al bazinului. Oamenii îl iubesc, adversarii îl respectă, iar românii îi sunt la picioare.

David Popovici, oferte de studii în America?

Poate tocmai de aceea, știrea că David Popovici ar putea părăsi definitiv România pentru a se stabili în America a căzut ca un bumerang! Ea a fost amplificată de o declarație, este adevărat, generală, și de bun simț, dată de Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Întrebată dacă David va rămâne în România și după terminarea liceului sau se va duce să își facă studiile în SUA, de unde a primit mai multe oferte, campioana olimpică de la Atena a spus că sportivul nu va lua o decizie radicală înainte de Jocurile Olimpice, fiind deja angrenat într-un proiect realizat pe actualul ciclu olimpic.

Camelia Potec a adăugat că Popovici își va analiza în detaliu toate ofertele primite doar după ce va susține examenul de bacalaureat, România având în acest moment șanse de 50% să-l păstreze pe tânărul campion, a

menționat Eurosport.

David Popovici [Sursa foto: Instagram David Popovici]

Citește și: David Popovici, declarație emoționantă despre părinții lui: „Datorită lor sunt omul care sunt azi”. Vezi ce obiective și-a stabilit campionul mondial la înot pentru următorii cinci ani

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

David Popovici: ”Voi vedea unde mă duce viața”

De aici, oamenii au început să vorbească și să ia în calcul variante. Toate îndoielile pe marginea acestui subiect însă au fost spulberate,ieri, la organizată de Ministerul Turismului și Sportului, în care David Popovici a câștigat titlul de ”sportivul anului 2022”. Înotătorul a părut surprins de speculațiile apărute în media și a dorit să își spună concret punctul de vedere.

În realitate, campionul dorește să-și continue antrenamentele alături de echipa sa și să participe în continuare la competiții sportive care să-i aducă și mai multe perspective și satisfacții, atât profesionale, cât și personale.

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a declarat David Popovici la eveniment.

David Popovici [Sursa foto: Instagram David Popovici]

Citește și: David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din lume în anul 2022. „Racheta” a cucerit peste 10 medalii

David Popovici a vorbit despre anul 2023! ”E anul de dinaintea Olimpiadei şi îmi doresc să mă pregătesc cât mai bine”

Mai mult, celebrul înotător român a vorbit despre anul 2023 și ce presupune el. ”Este unul mai puțin solicitant, astfel că va avea suficient timp să se pregătească pentru competițiile importante pe care le are stabilite pentru anul 2024.

Anul 2022 a fost un an foarte bun care îmi dă speranţe că mulţi ani de acum încolo voi avea foarte multe reuşite, pentru că eu cred că am găsit reţeta. Anul acesta, 2023, este mult mai puţin plin. Am doar două concursuri importante, Mondialele din Japonia şi apoi în decembrie Europenele în bazin scurt de la Otopeni.

Îmi doresc să am rezultate cât mai bune acolo, să mă pregătesc cât mai bine, pentru că e anul de dinaintea Olimpiadei şi îmi doresc să mă pregătesc cât mai bine pentru jocurile care urmează la Paris”, a mai comentat David Popovici.

David Popovici, fericit la evenimentul de desemnare a sportivului anului în România! ”Mă bucur că sunt aici!”

În altă ordine de idei, David Popovici s-a bucurat de nominalizarea pentru titlul de sportivul anului în România și a vorbit cu zâmbetul pe buze despre acest lucru.

„Mă bucur că sunt aici, lumea este îmbrăcată frumos, este frumos. Este mai multă lume decât mă aşteptam. Încă un eveniment la care mă bucur de atmosferă şi dacă voi câştiga voi accepta trofeul cu bucurie”, a comentat David, apoi, la scurt timp a venit și confirmarea...a fost desemnat Sportivul Anului 2022 în România.