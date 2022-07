David Popovici a obținut din nou aurul! Ștafeta României a câștigat proba de 4x100 de metri liber la Europenele de juniori

In articol:

David Popovici a adus România pe podium la Europenele de juniori, găzduite de noul bazin olimpic din Otopeni. Dublul campion mondial a câștigat medalia de aur alături de Vlad-Ștefan Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick-Sebastian Dinu, la proba de 4x100 metri liber.

David Popovici este de neoprit!

La scurt timp după ce a scris istorie cu cele două medalii câștigate la Budapesta, David Popovici a urcat din nou pe podium. De data aceasta, "Racheta", așa cum a fost supranumit de presa internațională, a făcut parte din Ștafeta 4x100 de metri liber la Europenele de juniori. Echipa României a avut un timp de 3:18,93. Marea Britanie s-a clasat pe locul doi, cu 3:19,01, urmată de Italia, cu 3:19,42.

Nu este singura victorie pentru David Popovici. Tot azi, înotătorul de 17 ani s-a calificat și în finala probei de 200 de metri liber, obținând al doilea timp al semifinalelor.

David Popovici [Sursa foto: FRNPM]

David Popovici: "Nu ne oprim aici!"

David Popovici a făcut și câteva declarații după ce Ștafeta României a luat aurul la Europenele de juniori. Dublul campion mondial a anunțat că el și colegii săi nu se opresc aici, ci continuă să se pregătească intens pentru următoarele probe: "A fost o strategie foarte bună, mă bucur că împreună am avut puterea să ne sincronizăm și să ne coordonăm atât de bine. Am muncit foarte mult și am reușit să câștigăm împreună. E mult mai greu decât m-am așteptat.

Legat de public, m-a energizat foarte tare. Mă simt foarte bine. Mă bucur că pot să reprezint o echipă atât de puternică și frumoasă. Vom păstra echipa și pentru seniori. Urmează Campionatele Europene de seniori. Până atunci mai avem 6 zile de competiție. Nu ne oprim aici! Cel mai minunat lucru a fost că am concurat la noi acasă.", a declarat Popovici, potrivit gsp.ro.

Ștafeta de 4x100 de metri liber a României la Europenele de juniori [Sursa foto: FRNPM]