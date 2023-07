David Popovici, calificat în semifinalele probei de 100 m liber! În lupta pentru finală

In articol:

Marele nostru campion mondial a făcut parte din seria a 12-a, alături de Sunwoo Hwang și Maxime Grousset, și s-a calificat în semifinalele cu al șaselea timp: 47:90.

Matt Richards (47:59), Jack Alexy (47:68), Kyle Chalmers (47:71), Jordan Crooks (47:77) și Pan Zhanle (47:84) au obținut performanțe mai bune decât înotătorul român, în semifinale.

David Popovici a fost repartizat în prima semifinală, programată miercuri, 26 iulie, de la ora 14:26.

Înotătorul legitimat la CS Dinamo va concura în prima semifinală de pe culoarul cu numărul 3 și îi va avea ca adversari pe Nandor Nemeth (Ungaria), Dylan Carter (Trinidad Tobago), Jack Alexy (SUA), Jordan Crooks (Insulele Cayman), Maxime Grousset (Franța), Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) și Guilherme Santos (Brazilia).

Prima reacție a înotătorului după ce a pierdut dramatic medalia la proba de 200 m liber a Campionatului Mondial

David Popivici (18 ani) a ratat dramatic podiumul probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație din Japonia.

Românul a condus proba în primii 170 de metri, dar pe final a cedat și a fost depășit de trei sportivi.

În ciuda cursei dramatice, David Popovici rămâne echilibrat și susține că nu este afectat de eșec, cauzat de o oboseală fizică resimțită după ultima întoarcere.

„ Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut.

Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru ”, a spus David Popovici.

David Popovici [Sursa foto: Facebook FRNPM]

Clasamentul final al probei de 200 de metri liber

Matt Richards (GBR) — 1:44.30 Tom Dean (GBR) — 1:44.32 Hwang Sunwoo (KOR) — 1:44.42 David Popovici (ROU) — 1:44.90 Luke Hobson (USA) — 1:45.09 Lee Hojoon (KOR) — 1:46.04 Kieran Smith (USA) — 1:46.10 Felix Auboeck (AUT) — 1:46.40