David Popovici intră în cursa pentru cel mai bun înotător european al anului! Federația Internațioanală a făcut nominalizarea. Cu cine se lupta românul pentru titlu

David Popovici a avut un an, 2022, extraordinar, motiv pentru oamenii din lumea înotului mondial să îl considere pe puștiul român (18 ani) un adevărat zeu al bazinului.

După faptă și răsplată, Liga Europeană de Natație își alege laureații anului 2022, și cum era firesc printre cei nominalizați se regăsește și David Popovici, dar și alți doi români Constantin Popovici și Cătălin Preda. Ei pot fi votați de public pe site-ul oficial LEN până pe 10 februarie.

„La început de 2023, LEN îi premiază pe cei mai buni sportivi de anul trecut, din natația europeană, la înot, sărituri, înot sicron, înot în ape deschise, polo, dar și high-diving (2022 a fost primul an când Campionatul European a semnat campioni și la high-diving)”, a explicat Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

David Popovici se luptă cu Thomas Ceccon sau Kristof Milak

David Popovici,cu patru medalii de aur la seniori în probele de 100 și 200 metri liber și doborârea unui record mondial, care rezista de 13 ani, are mari șanse să fie desemnat înotătorul european al anului, în contextul în care sportivul român este și un personaj carismatic, iubit de foarte mulți oameni de pretutindeni. Totuși, fiecare vot va conta, mai ales că în lupta pentru titlu, c ontracandidaţii lui sunt italienii Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, francezul Leon Marchand și

maghiarul Kristof Milak, și ei cu performanțe extraordinare în 2022.

Ar mai fi de menționat faptul că David Popovici a fost ales Sportivul Român al Anului 2022, dar și locul 10 în topul celor mai buni sportivi ai anului 2022 întocmit de celebrul cotidian francez L'Equipe.

La sărituri de la mare înălţime, Constantin Popovici, campionul european en-titre şi locul 5 în clasamentul World Series, şi Cătălin Preda, vicecampionul european şi ocupantul locului 3 în ierarhia World Series, se luptă pentru trofeul LEN cu un alt italian, Alessandro De Rose, medaliat cu bronz la Campionatele Europene.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din lume în anul 2022. „Racheta” a cucerit peste 10 medalii

Camelia Potec a vorbit, la un moment dat, de o posibilă plecare a lui David Popovici din România, lucru ce a creat o serie de contoverse. Oamenii au început să vorbească și să ia în calcul variante, unele în care se zvonea că sportivul nostru ar fi decis să renunțe de tot la tricolor. Toate îndoielile pe marginea acestui subiect însă au fost spulberate,ieri, la organizată de Ministerul Turismului și Sportului, în care David Popovici a câștigat titlul de ”sportivul anului 2022”. Înotătorul a părut surprins de speculațiile apărute în media și a dorit să își spună concret punctul de vedere.

În realitate, campionul dorește să-și continue antrenamentele alături de echipa sa și să participe în continuare la competiții sportive care să-i aducă și mai multe perspective și satisfacții, atât profesionale, cât și personale.

„ Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a declarat David Popovici la eveniment.