David Pușcaș, profund dezamăgit de Luminița Anghel: „Ca și cum n-aș fi existat”. Ce s-a întâmplat la ultima apariție televizată a artistei. Tânărul a lansat acuzațiile: „M-a enervat groaznic”

Luminița Anghel este o cunoscută artistă de la noi, care a ajuns în lumina reflectoarelor datorită muzicii pe care o face, doar că, de ani buni, și scandaluri cu fiul său o țin în prim-plan.

De când David Pușcaș a împlinit 18 ani, în familia lor lucrurile au luat o altă întorsătură.

Și asta pentru că situația dintre tânăr și mama lui s-a degradat.

David Pușcaș, profund dezamăgit de Luminița Anghel [Sursa foto: Facebook ]

David Pușcaș, enervat de mama sa adoptivă

De atunci, certurile publice s-au ținut lanț între ei, iar acum David Pușcaș a ieșit iar la atac. După ultima apariție a cântăreței pe care a bifat-o în cadrul unei emisiuni TV, fiul său adoptiv a avut o reacție acidă.

David Pușcaș o acuză pe mama sa pentru că l-a dat uitării, pentru că-l evită și pentru că a ajuns, subliniază el, să nu vrea nici măcar să îi pronunțe numele.

În cadrul emisiunii unde a apărut, Luminița Anghel a vorbit, atunci când a fost întrebată de copii, doar de fiica sa, evitând să spună ceva și despre David.

Mai mult de atât, spune tânărul, Luminița Anghel ar fi rugat producătorii show-ului să nu o mai întrebe nimic de el, căci nu dorește să-l aducă în discuțiile sale.

”Niciodată relația cu mama nu a fost bună, mă rog, a fost poate atunci când eram mică, până când s-a căsătorit cu actualul ei partener, căci de atunci s-a schimbat. Noi nu mai vorbim, nu mă mai caută, nu nimic. M-a enervat groaznic, m-am supărat, pentru că a mers la o emisiune și nici măcar nu mi-a pronunțat numele, ea vorbește cu producătorii la toate emisiunile să nu întrebe nimic de mine ca și cum n-aș fi existat. Eu pentru ea nu mai exist”, a spus David Pușcaș, conform Spynews.

Acum, când mama nu îl mai vrea, după cum spune el, David Pușcaș se declară a fi singur pe lume. Fără familie, rude ori prieteni, tânărul de 26 de ani menționează că singura sa alinare și persoană de suflet este Sarah. Ea îi este mamă, prietenă și tot ce are nevoie, oricând are nevoie.

”Sarah e singurul meu om de încredere, e îngerul meu. Am cunoscut-o pe ea când am filmat pentru videoclipul ei, iar și în ziua de astăzi dacă nu era ea, sigur muream până acum. Nu am pe nimeni altcineva, nu am familie, nu am rude, nu am pe nimeni”, a mai zis el.