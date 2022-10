In articol:

David și Bogdan Cosma Cristofor au scris istorie în kartingul mondial

David și Bogdan Cosma Cristofor au scris istorie în kartingul mondial. Cei doi frați români au urcat pe podium la clase diferite și sunt considerați drept cea mai bună pereche de frați din kartingul mondial.

David și Bogdan Cosma Cristofor au scris istorie în kartingul mondial. Cei doi frați români au reușit o performanță inedită, anume podium pentru fiecare la clase diferite în Superfinala Mondială de ROK din Italia.

După succesul celor doi frați, David Cosma Cristofor, în vârstă de 13 ani și Bogdan Cosma Cristofor, în vârstă de 11 ani, aceștia au devenit primii frați din istoria modernă a kartingului care termină pe podium într-o cursă internațională. Totodată, se crede că cei doi piloți ar putea rivaliza cu marele Max Vertappen.

Bogdan a reușit cel mai fabulos salt de locuri de pe 16 pe 3, urmat de fratele său, de pe 9 tot pe 3.

Iată ce declarații au acordat cei doi piloți români care au concurat în Superfinala Mondială la ROK, la categoriile Junior și Mini!

David și Bogdan Cosma Cristofor, tinerii care au scris istorie în kartingul mondial [Sursa foto: Facebook David Cosma Cristofor]

Declarația lui David Cosma Cristofor după marea victorie

David Cosma Cristofor a reușit cea mai glorioasă ascensiune din întreaga competiție, de pe locul 16, pe locul 3. Deși a început cursa cu ghinion, românul nu s-a descurajat și a ieșit pe podium:

„Pentru mine această cursă va rămâne mereu în amintirea mea. A fost cea mai muncită cursă din viața mea și trofeul câștigat, deși este locul 3! Cursa a început cu foarte mult ghinion. Setul de cauciucuri de la organizatori nu a fost ce trebuia, erau vechi, iar în calificări mi-au creat probleme foarte mari.

Toată această întâmplare m-a făcut să lupt și mai tare și, deși în fiecare cursă am plecat ultimul, ori de pe poziția 35 ori 36, în toate cele 6 heaturi de calificare am reușit să recuperez în fiecare cursă poziții foarte multe.

Și așa, în finala mare am plecat de pe poziția 16, am recuperat frumos în fiecare tur și am reușit să termin pe poziția a treia.

Mulțumesc familiei mele pentru susținere, lui Dragoș pentru că este cel mai bun coach din lume!”, au fost cuvintele pilotului, citat de prosport.ro.

Declarația lui Bogdan Cosma Cristofor după ce a urcat pe podium

Bogdan Cosma Cristofor, în vârstă de doar 11 ani, a reușit o performanță uluitoare, anume locul 3 la Junior ROK din numai puțin de 149 de participanți. Tânărul a pornit în marea finală de pe locul 2 și a obținut pentru România inclusiv premiul special de Pole Position:

„A fost o cursă extrem de frumoasă, am fost lider în majoritatea heaturilor de calificare și am obținut pentru România și premiul special de Pole Position. O mică greșeală la start, în finala mare, m-a făcut să pierd câteva poziții pe care le-am recuperat și apoi am reușit să ajung pe poziția a treia.

Mulțumesc tuturor celor care cred în mine și mă susțin, în special familiei mele, Dragos Gulie coach-ul meu de acum înainte, care a făcut tot posibilul să am totul pregătit 100 %.”, au fost cuvintele pilotului român citat de sursa menționată anterior.

Piloții români care au participat la ROK Superfinal

La Superfinala Mondială de ROK de pe circuitul South Garda din Lonato au fost reprezentate 50 de națiuni. Astfel, șapte categorii au implicat piloții prezenți la South Garda: Mini Rok, Junior Rok, Senior Rok, Super Rok, Shifter Rok, Expert Rok, Expert Rok Plus.

Pe lângă frații David și Bogdan Cosma Cristofor, ceilalți piloți români participanți la ROK Superfinal au fost: Sonia Crivoiruc, Buzas Gergo (Mini), Luca Viișoreanu, David Drăgan, Alex Rad (Junior ROK), Alexandru Boltașu Milan Bădescu Degeratu (Senior Rok), Ion Costin, Mario Pârvulescu, Paul Olinovici (Shifter ROK).

