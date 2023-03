De 8 Martie, vedetele și-au pus sufletul pe tavă și ne spun care sunt cele mai importante lecții pe care le-au învățat când au devenit mame: "Atunci am trecut pe locul doi" | EXCLUSIV

In articol:

În ziua de 8 Martie este dublă sărbătoare. Astăzi se sărbătorește Ziua Femeii, dar și Ziua Mamei în România așa că artistele din țara noastră și-au deschis sufletul și ne-au povestit cum le-a schimbat viața rolul de mamă.

Vedetele au trăit momente magice în momentul în care au adus pe lume primul și al doilea copil. Aceste zile speciale nu le vor uita cu siguranță niciodată și se vor bucura ori de câte ori își vor aminti emoția pe care au simțit-o când și-au ținut copiii în brațe.

Totuși, artistele au învățat și lecții extrem de importante de la copiii lor. În viața de mamă au învățat ce înseamnă să asculte, să fie răbdătoare și mai ales cât este de important să le acorde libertate copiilor din viața lor.

Marcela Fota, o puternică relație de prietenie cu fiul ei

Marcela Fota a mărturisit în repetate rânduri că relația dintre ea și fiul ei se bazează foarte mult pe prietenie.

Una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat odată ce a devenit mamă a fost faptul că un copil are, în primul rând, nevoie de înțelegere și susținere în lucrurile care îi plac lui.

"Cred că cel mai important lucru ca părinte este să poți să îi dai copilului încrederea că și gândirea lui este bună și să fii exact la nivelul la care atunci când are nevoie, tu ca mamă să îi susții fiecare părere și fiecare dorință a lui.

Eu am o relație cu băiatul meu, am mai spus și mă repet, nu prea există între noi relație de părinte copil, este relație de prietenie. Chiar și atunci când mergem în vacanțe și mergem cu un grup de-al lui de prieteni, cu gașca lui, eu niciodată nu sunt pusă n gașca părinților. Eu tot timpul sunt pusă în gașca lor.

Deci eu cred că cel mai important este să îți înțelegi copilul indiferent de nevoi, de vârsta pe care o are el, tu să poți să fii exact la nivelul la care este în momentul respectiv și să îi arăți toată susținerea ta", a povestit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Marcela Fota [Sursa foto: Facebook]

Steliana Sima a văzut ce înseamnă diferența dintre generații

Steliana Sima a văzut pe pielea ei ce înseamnă diferența dintre generații, iar acum este de părere că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat ca mamă și bunică este să îți asculți copilul și să ții cont de ceea ce îți spune și își dorește.

"Generația mea a crescut cu ideea că trebuie să îți asculți părinții și trăiam tot timpul, indiferent de ceea ce făceam, cu această teamă să nu ne supăram părinții, dascălii sau pe toți cei din jur. Poate că o parte din educația pe care i-am implementat-o și eu copilului meu, până la o vârstă, a fost bazată tot așa pe ideea că trebuie să îți asculți părinții, fără să ne dăm seama că ar trebui să îi ascultăm și noi mai mult și că părerea lor trebuie să conteze pentru noi.

Mi-am dat seama de acest lucru după ce am văzut cum își cresc copiii mei copilul și văd că este o cu totul și cu totul abordare față de cum am fost noi educați și cum i-am educat noi pe copiii noștri, în comparație cu ce vedem acum.

E drept că ei au și acces la informații, pe atunci mentalitatea era una, iar acum este alta. În concluzie, cred că aș asculta mai mult părerea copilului și i-aș da mult mai multă libertate în gândirii și în luarea deciziilor", a mărturisit Steliana Sima, în exclusivitate.

Steliana Sima [Sursa foto: Facebook]

Mariana Ionescu Căpitănescu, dezvăluiri emoționante

Mariana Ionescu Căpitănescu vine cu dezvăluiri emoționante din viața de mamă. Artista a mărturisit că odată ce a adus pe lume primul copil, a învățat că trebuie să fie extrem de puternică tocmai pentru a avea grijă de ei și spune că atunci ea a trecut pe locul doi.

"Am realizat, în momentul în care am devenit mamă, că eu am trecut pe locul doi și că în viața mea copiii au prioritate. Trebuie să fiu mai puternică pentru a-i proteja pe ei.

Nu ai voie, ca mamă, să fii slab pentru că trebuie să îți protejezi copiii. M-am pus pe mine pe locul secund în fața copiilor mei", a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook]

Niculina Stoican a învățat o adevărată lecție de viață de la fiul său

Niculina Stoican a vorbit recent și despre lucrurile pe care le-a învățat de la mama sa, artista Stoican. În ceea ce privește lecțiile învățate de la fiul său, artista ne-a povestit un moment în care băiatul ei i-a oferit un adevărat exemplu.

"În momentul în care cineva mi-a făcut rău, am purtat o discuție cu băiatul meu și i-am zis: Ar trebui să-i răspund cu aceeași monedă oare?!

Băiatul meu mi-a spus la momentul respectiv: și atunci care este diferența între tine și celălalt?! Asta a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la el", a dezvăluit Niculina Stoican, în exclusivitate.

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Elena Merișoreanu povestește tot ce a învățat ca mamă și bunică

Elena Merișoreanu recunoaște că a avut parte de adevărate lecții de viață după ce a devenit mamă. Nici viața de bunică nu a ținut-o însă departe de noi învățături și experiențe, iar răbdarea și înțelegerea spune că sunt secretele succesului.

"Cel mai frumos lucru este să fii înțelept, tolerant cu copiii. Să nu le luăm ceea ce ei gândesc, dar dacă ceva nu este în regulă, să știm să nu îi certăm și să le arătăm că altă variantă poate ar fi mai bună.

Atunci când sunt copii sunt foarte ușor de manevrat, dar atunci când au opțiunile lor și trebuie să fii foarte atent cu ei. Eu ca mamă, bunică, am învățat lecția aceasta de la mama mea, când mi-a crescut fetițele și apoi când am participat la creșterea nepoților cei mari. Să fii tolerant și să le arăți și părțile pozitive și părțile negative ale vieții", a mărturisit Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]