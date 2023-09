”De abia așteptăm” Când va naște soția lui George Piștereanu? Actorul va deveni pentru prima dată tată de fată

In articol:

George Piștereanu a lăsat România și celebritatea de aici în urmă și s-a mutat, în numele iubirii, peste Ocean.

Mai mult decât atât, în luna aprilie a anului trecut a renunțat și la burlăcie, căsătorindu-se cu cea pe care a cunoscut-o prin intermediul rețelelor sociale.

Actorul va deveni tată în 2024

O călătorie în Mexic i-a făcut să nu se mai despartă, ci să formeze o familie, care acum urmează să se mărească.

Pe lângă fata pe care o are din prima relație, acum Gigi va deveni iar mamă. Mai este doar puțin până ce George Piștereanu își va strânge primul copil în brațe.

Minunea, spunea blonda, se va întâmpla chiar în prima lună a anului viitor. Până atunci, notează Gigi, se bucură de o sarcină care-i permite să își desfășoare toate activitățile, chiar și pe cele sportive.

„ Mă simt foarte bine, la început a fost un pic mai greu, cu greață. Acum sunt super. Am făcut sport până acum și încă fac. De abia așteptăm să o vedem pe cea mică. La sfârșit de ianuarie (nr. urmează să nască).", a declarat Gigi Grasu, în cadrul unei emisiuni TV.

Până în ianuarie, însă, George Piștereanu trebuie să se obișnuiască cu ideea că va fi tată de fată. Și

asta pentru că încă de când a aflat că soția îi este însărcinată, actorul se pregătise intens pentru aventurile tată-fiu.

Își dorea băiat, plus că și simptomele graviduței, care au fost mult mai diferite față de cele pe care Georgiana le-a avut în decursul primei sarcini, păreau că îi vor îndeplini dorința actorului, doar că rezultatul ecografiei a spus altceva: o fetiță este pe drum.

„ Așteptăm o fetiță. Noi am crezut că va fi băiat, ea mai are o fată din prima căsătorie și nu a avut aceleași simptome că la sarcina respectivă. De asta am și crezut că va fi băiat”, a spus și George Piștereanu.

Ce a spus actorul, după căsătorie?

Imediat după nunta din Los Angeles, actorul a oferit și primele declarații. În cadrul unui interviu televizat, George Piștereanu a mărturisit că și-a aflat destinul chiar înainte de a pleca în Mexic.

El mai spune că a și simțit că viața lui va prinde un alt contur și se pare că previziunile au fost cât se poate de corecte: o blondă cu ochii verzi l-a făcut bărbat de casă.

„Am fost la o emisiune și băieții chiar au nimerit ceva. Mi-au spus că cineva cu ochii verzi îmi va schimba viața și a apărut cartea căsătoriei. Știam. Simțeam și eu. Cărțile au adus un plus. Noi am început o relație online, pe o rețea de socializare. La un moment dat, am decis să facem o vacanță în Mexic, cu motocicleta. Acolo s-a legat totul și acum s-a întâmplat să facem pasul. O cheamă Georgiana, i se spune Gigi ”, a susținut George Piștereanu, în cadrul unei emisiuni TV.