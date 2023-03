De aproape două decenii Mihai Petre și Elwira formează un cuplu, însă puțini știu cum a cerut-o dansatorul de soție. Cei doi au avut o nuntă de vis: „Am trăit și momente emoționante”

In articol:

Mihai Petre și Elwira trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape două decenii, iar de 14 ani aceștia au un mariaj solid, fiind și unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc.

Celebrul coregraf a vrut mereu cum să o surprindă pe partenera sa de viață, ceea ce a și reușit.

Pentru că a știut încă de la începutul relației că vrea să își petreacă restul vieții alături de Elwira, dansatorul a ales să o ceară de soție pe aceasta chiar de ziua ei de naștere.

Mihai Petre și Elwira, momente extrem de emoționante la nuntă

De cele mai multe ori, viitorii miri aleg să ceară ajutorul prietenilor atunci când vor să pună în scenă cererea în căsătorie. Mihai Petre a ales însă să procedeze diferit și a organizat tot momentul singur. Vedeta a ales ca totul să se petreacă într-un loc special pentru el și aleasa inimii sale.

„A fost un moment special pe care l-am pregătit singur, pentru că știam ce aveam de făcut. S-a întâmplat de ziua Elwirei, într-un loc special pentru noi. Nu au existat pregătiri extraordinare în prealabil, a fost clasic, pur şi simplu am cerut-o când am simțit că este momentul.”, a povestit Mihai Petre, pentru Viva.ro.

La fel de sigur pe el a fost coregraful și în ceea ce privește ziua cea mare, în care Mihai și Elwira și-au unit destinele.

Cei doi au ales ca la eveniment să invite toate persoanele dragi, inclusiv rudele din Polonia ale Elwirei.

Printre cele mai emoționante momente de la fericitul eveniment s-a numărat clipa în care a fost proiectat un colaj cu poze de familie, în care apărea și tatăl lui Mihai. Momentul l-a făcut pe coregraf să lăcrimeze pentru că tatăl său decedase cu ceva timp în urmă.

„Cea mai frumoasă amintire de la nuntă este cea în care au aterizat avionul cu musafirii și toată familia mea din Polonia. Ocupau aproape jumătate de avion! Am avut alături prietenii, familia, verișorii, inclusiv pe bunica mea, care a și dansat cu Horia Brenciu în seara respectivă! (râde) A fost un moment extraordinar de frumos. Am avut și câteva obiceiuri din Polonia pe care le-am integrat și în nunta noastră. Am trăit și momente emoționante, pentru că tatăl lui Mihai decedase cu ceva timp în urmă, iar noi am avut o proiecție cu multe poze de familie. Cel mai mult ne-am bucurat de oamenii care ne-au fost alături. Chiar ne-am distrat la nuntă”, a povestit Elwira, pentru aceeași sursă.

