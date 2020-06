O sarcină a dus la logodnă?

In articol:

Toate indiciile duc inspre faptul ca Berna ar fi gravida cu Philip. Blonda a luat mai multe kilograme in ultimul timp, iar acest lucru e evident.Totodata, desele certuri ale ei cu Philip par sa duca spre aceasta concluzie.Chiar cererea atat de rapida in casatorie duce cu gandul la acest lucru, fiind o practica obisnuita in ultima perioada: un cuplu tanar se indragosteste, tanara ramane insarcinata, iar cei doi fac cununia civila inainte ca bebelusul sa se nasca.Ar fi ceea ce s-a intamplat si cu Alex Zanoaga si Simina, care au facut cununia civila inainte ca micutul Dominic sa se nasca, recent casatorindu-se si la biserica.

Formalitatile legate de copil sunt mai usor de indeplinit atunci cand parintii acestuia sunt casatoriti.Mai multe surse au sustinut ca Berna este gravida inca de dinainte de a se afla ca Philip a cerut-o in casatorie.De altfel, chiar si Berna a dat de inteles acest lucru atunci cand i-a spus lui Philip ca stie ca este mai nervoasa in aceasta perioada.

Berna a fost foarte entuziasmata si surprinsa atunci cand l-a vazut pe Philip in genunchi, cu inelul in mana. Cei doi au plecat împreună cu limuzina, unde au servit câte un pahar de șampanie. După ce s-au plimbat puțin pe străzile Istanbulului, Philip a pus marea întrebare. După reacția concurentei, se poate spune că răspunsul a fost cu siguranță „Da!”.

Publicul reacționează la aflarea logodnei!

”De azi ești doamna Albu!”; ”De azi sunt a ta pentru totdeauna! De azi inima ta e casa mea.Și azi am spus DA din tot sufletul. Îți mulțumesc din inimă pentru tot,esti o parte din mine! Te iubesc mai mult pe zi ce trece!” au fost declarațiile pe care și le-au făcut cei doi îndrăgostiți, pe paginile lor de socializare. Fanii au fost în delir, lăsând urări de fericire gânduri bune, atât pe pagina Bernei cât și a lui Philip: ”Casă de piatră, frumoșilor!”,”Cei mai frumoși, va respect.”, ”Să fiți fericiți și să vă iubiți mult pentru totdeauna!”, ”Doamne vă ador, casăde piatră!”.