De azi fotbaliștii din Italia intră pe teren doar cu certificat verde! Serie A devine primul mare campionat al „sportului rege” care obligă jucătorii să se vaccineze!

Conform celor de la Gazette dello Sport, fotbaliștii profesioniști care vor să joace pe un teren omologat, fie că este vorba despre profesioniști sau amatori, trebuie să aibă schema completă de vaccinare și să prezinte certificatul de imunizare împotriva COVID-19, indiferent dacă își desfășoară activitatea în

aer liber sau într-o sală.

Chiellini și se bucură cu coechipierii de la Juventus [Sursa foto: Twitter: Giorgio Chiellini]

Suporterii cluburilor din Serie A sunt afectați și ei de măsurile luate de guvern. Toate meciurile din prima ligă italiană se vor desfășura cu arenele la capacitate de 50% începând din 6 ianuarie, când se reia campionatul, față de 75%, cum a fost înainte de pauza competițională de sărbători.

Serie A a avut noroc până acum în lupta cu COVID-19, în 2021, și a evitat întreruperi majore ale calendarului. Potrivit publicației La Repubblica, Serie A se laudă cu un procent de vaccinare de 98% în rândul jucătorilor. În comparație, primele trei ligi de fotbal din România au o rată de vaccinare a fotbaliștilor de 50%, după cum arată cele mai recente date oficiale puse la dispoziție de FRF luna trecută.

Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19.

Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità.

Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili. pic.twitter.com/4VU0PNTQ49