De când au început problemele între Simona Halep și Toni Iuruc?! Vestea divorțului nu i-a luat prin surprindere pe fanii sportivei, care au sesizat că ceva nu e bine cu ea: „Acum avem o explicație”

Vestea șoc a momentului, care a uimit lumea mondenă, dar și lumea sportivă, este divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc, care pare că se discută încă de la începutul verii. Atunci, cei doi au plecat într-o vacanță ce se voia a fi romantică, doar că s-a încheiat cu decizia de a se separa.

Celebra tenismenă și omul de afaceri, conform Prosport, au decis să meargă pe drumuri separate, la mai puțin de un an de la cununia civilă, eveniment ce s-a lăsat cu o petrecere de pomină, care a adunat laolaltă nume mari.

De când au început problemele între Simona Halep și Toni Iuruc [Sursa foto: Facebook]

Fanii Simoneo Halep îi susțin divorțul

De asemenea, conform sursei citate anterior, cei doi nu vor împărți nimic, așa cum au stabilit la începtul relației, iar divorțul va avea loc astăzi, 7 septembrie, în mare secret, la notar.

Însă, dacă multă lume a fost șocată de vestea separării celor doi, chiar și părinții Simonei Halep luptând pentru a menține mariajul fetei în picioare, nu la fel de uimiți se arată și fanii sportivei.

După ce zvonul divorțului a ajuns în atenția opiniei publice, cei care o urmăresc pe tenismenă pe rețelele de socializare și îi urmăresc și activitatea sportivă au reacționat imediat.

Unii internauți sunt de părere că diferența de vârstă dintre cei doi și-ar fi spus cuvântul, Toni Iuruc fiind mai mare decât tenismena noastră cu 13 ani.

Alții, însă, subliniază faptul că nu au crezut niciodată în mariajul Simonei Halep și asta pentru că afaceristul nu le era deloc pe plac.

Dar, cei mai mulți au ținut să spună că problemele amoroase ale Simonei Halep sunt, de fapt, cele care i-au afectat grav viața profesională în ultima perioada, tocmai de aceea ei cred că e mai bine că totul s-a terminat acum, decât mult mai târziu. Simona Halep fiind eliminată la US Open 2022 de Daria Snigur, înregistrând astfel și o coborâre în clasamentul WTA.

„Acum avem o explicație a lipsei de formă a Simonei. Erau probleme în paradis! Mai bine acum decât mai târziu, când probabil veneau și copiii. Oricum nu credea multă lume în căsnicia lor!” / „Nu mi-a plăcut niciodată... Eram sigura că nu rezistă... Asta e... viața merge înainte” / „Nu am crezut nici o clipă in căsnicia lor. Bine măcar ca nu au lălăit-o mai mult” / „Nici nu se potriveau”/ „Era prea bătrân Iuruc... Se aștepta toată lumea...doar o chestiune de timp...”, sunt doar o parte dintre părerile fanilor, după ce s-a aflat că Simona Halep și Toni Iuruc divorțează după aproape un an de la cununia civilă.