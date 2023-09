„De când urc pe scenă” Deea Maxer, clipe de panică în mijlocul spectacolului! Ce i s-a întâmplat vedetei, chiar în timpul show-ului său de dans oriental: „În momentul în care am trecut”

In articol:

Deși este mama a doi copii, Deea Maxer nu a renunțat nicio secundă la proiectele sale profesionale. Chiar și după divorțul de Dinu, vedeta a continuat să țină spectacolele de dans oriental, fiind foarte solicitată pentru a merge la o mulțime de evenimente.

Așa s-a întâmplat și seara trecută, atunci când, în mijlocul spectacolului, Deea a tras o sperietură destul de mare.

Aseară, Deea Maxer a fost invitată pentru a-și ține show-ul de dans oriental în cadrul petrecerii organizate de prietenul ei, Ensar Duman, de ziua lui de naștere. Zis și făcut, Deea s-a pregătit pentru ocazie și a mers să danseze la eveniment, însă, în toiul spectacolului său, fosta soție a lui Dinu Maxer a alunecat pe podeaua umedă și a luat o căzătură zdravănă. Astăzi, după ce și-a mai revenit din lovitură, Deea le-a povestit totul urmăritorilor ei de pe Instagram, sperând, totuși, că nu a observat nimeni pățania ei.

„Hai să vă povestesc ceva! Aseară am fost pentru un show de dans oriental la ziua prietenului meu Ensar Duman. Restaurantul este jumătate cu gresie, și în momentul în care am trecut pe partea cu gresia, băieții de la sunet sau cine se ocupă acolo, au dat cu fum greu pe jos. (…) Numai că sub norișorii aia drăguți s-a făcut condens, s-a făcut umezeală pe gresie. Inițial, băieții din jurul meu de la mese fumând narghilele, am crezut ca s-a vărsat o narghilea și este apă pe jos, dar după am realizat ca se făcuse condens, s-a strâns app pe gresia aia de la fumul greu, încât am luat o mare căzătură.(...) Nu cred că s-a surprins momentul, spre norocul meu. Nu mai luasem o căzătura de nu mai țin minte. Adevarul e că în vreo 18 ani de când urc pe scenă, am luat vreo 5 căzături zdravene”, a povestit Deea Maxer, într-un filmuleț postat pe Instagram.

Deea Maxer a luat o căzătură zdravănă în toiul spectacolului său [Sursa foto: Instagram]

Deea Maxer și fiica ei nu au fost însoțite de Dinu în prima zi de grădiniță a micuței

Ieri, copiii lui Dinu și ai Deei Maxer au început un nou an școlar, însă tatăl lor nu le-a fost alături.

Dacă Andreas , fiul lor cel mare, este deja clasa a șasea și nu a mai avut nevoie de prezența părinților, micuța Maysa, care a trecut într-un nou an de grădiniță, a fost condusă până la instituția de învățământ doar de mama ei. Totuși, Dinu Maxer a avut și o explicație pentru absența lui, mărturisind că Maysa merge deja de câteva zile la grădiniță și că nu a mai avut parte de o festivitate de deschidere a noului an, astfel că tatăl ei nu a mai avut de ce să o însoțească.

„Noi am încercat să mergem amândoi, nu ne vom opri să facem lucrul ăsta. Maysa a început prima zi de grădiniță chiar zilele trecute a fost începerea oficială a anului, schimbarea grupei de la mică la mijlocie, însă nu a fost cu părinții. Pur și simplu a predat-o Deea la poartă și am primit pozele pe WhatsApp ulterior. Mă gândesc dacă Andreas, care începe clasa a șasea, și-ar mai dori să-l însoțească părinții la școală, o să-l întreb, pentru că din punct de vedere psihologic, s-ar putea ca el să-și dorească să nu mai venim”, a declarat Dinu Maxer pentru Viva.ro.