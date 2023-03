De câte ori a fost căsătorită Matilda Pascal Cojocărița? Vezi cine este actualul soț al cântăreței de muzică populară

In articol:

Foștii soți ai Matildei Pascal Cojocărița. Vezi cu cine a fost căsătorită interpreta de muzică populară.

Cu cine a fost căsătorită Matilda Pascal Cojocărița

Matilda Pascal Cojocărița este o artistă extrem de apreciată în popor și industria în care activează.

Femeia este în vârstă de 64 de ani și are o multitudine de povești de viață, dintre cele mai deosebite, dar și mai triste.

Matilda Pascal Cojocărița a fost foarte curtată în tinerețile ei, datorită frumuseții și talentului pe care le răspândea în dreapta și stânga. Primul ei soț a fost Ioan Cojocăriță, pe atunci, jucător de rubgy. S-au iubit și au crezut că vor avea o relație dintre cele mai frumoase, însă au divorțat după 13 ani. Împreună au un fiu, pe Alin.

Anii au trecut peste ei și fiecare și-a continuat viața, însă în 2021, Matilda Pascal Cojocărița a aflat cea mai tragică veste. Fostul ei soț, Ioan, murise.

„Ai fost OMUL cu care am petrecut anii tinereții, 13 la număr, cu care am început viața de familie, OMUL care mi-a dăruit cel mai frumos și scump cadou de pe pământ, pe Alin, copilul nostru. Am rămas într-o frumoasă relație de prietenie pe viață. De data aceasta, soarta a fost mult mai crudă și ne-a despărțit pentru totdeauna…ne-ai părăsit! Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru sufletul tău nobil! Drum lin către stele, Jane! Dumnezeu să te ierte și să-ți odihnească sufletul în pace!”, a declarat artista.

Citeste si: Prognoza meteo ANM duminică, 19 martie 2023. Vremea se încălzește ușor în toată țara. Maxime de 17 grade- kanald.ro

Citeste si: Reacția unui britanic când a văzut cum vorbesc elevii români engleză- stirileprotv.ro

Citește și: Matilda Pascal-Cojocărița și-a mărit familia, la 64 de ani! Artista nu-și mai încape în piele de fericire: "E băiat, e băiat"

După divorț, cântăreața și-a refăcut viața cu Ștefan Cigu, violonist cu care este căsătorită și astăzi.

Cu cine a fost căsătorită Matilda Pascal Cojocărița [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cine este Ștefan Cigu, soțul Matildei Pascal Cojocărița

Matilda și Ștefan formează un cuplu de artiști extrem de iubiți și talentați.

Ștefan Cigu este dirijorul ansamblului „Dor Românesc” din Bistrița și a urmat studiile Conservatorului la 40 de ani, asemenea soției sale.

S-au cunoscut la concertele în care erau invitați. Cei doi artiști s-au căsătorit după ce amândoi au ieșit din căsnicii nereușite, iar de 28 de ani se iubesc ca-n prima zi de relație.

Citeste si: „I-am spus să plece și a plecat la 3 dimineața și s-a ajuns aici, ăsta e caracterul ei.” Fulgy a lansat noi acuzații pentru Bia Khalifa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Hande Erçel și impresarul Hakan Sabancı formează cel mai nou cuplu: ”Totul merge bine, venim din vacanță”. Cum arată bărbatul care i-a furat inima faimoasei actrițe- radioimpuls.ro

Citește și: Matilda Pascal Cojocărița, într-o formă de zile mari! Artista a dezvăluit cum se menține la 64 de ani: „Am învățat rețeta de la soțul meu”

„Am fost atât de nefericită în timpul primei căsnicii, încât nu mai credeam că exista dragoste și oameni fericiți. Nu credeam că mi se va întâmpla să dau peste un bărbat care să mă iubească, să mă facă să mă îndragostesc din nou. Viața mea s-a schimbat cu totul de când l-am întâlnit pe Fane”, a declarat interpreta.

Sursa: kanald.ro, libertatea.ro