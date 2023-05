De câte probleme de sănătate suferă What's Up? Artistul face dezvăluiri cutremurătoare: "Durerea e mai ușoară de când am început să o înțeleg" | EXCLUSIV

In articol:

What’s Up a vorbit despre motivul pentru care s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor, despre ce proiecte a pregătit, despre familia lui, despre cum își dorește să arate viitoare lui casă, dar și despre Gala RXF.

Artistul a spus că în ultima perioadă s-a simțit epuizat de lumina reflectoarelor, drept pentru care nu și-a făcut prezența în diferite emisiuni, interviuri, ci doar la concerte. What’s Up a povestit și despre ce proiecte a pregătit cât timp a fost absent, dar și ce alte piese așteaptă să lanseze. What’s Up a menționat și despre experiența în gala RXF, fiind provocat din nou de Exploit, dar și de un alt pretendent.

Ce probleme de sănătate are What's Up?

What's Up și-a deschis sufletul și ne-a povestit cum mai stă cu sănătatea. În urmă cu ceva timp a trecut prin mai multe operații, însă acum este mai bine și mai are de lucrat să fie excelent la capitolul sănătate.

"Hernia e acolo, tot dublă hernie, inimioara s-a mai calmat, pentru că aleg să îmi petrec timpul mai conștient. Sănătatea cumva să știi că mai merge, mai am de lucrat la ea, pot să fiu mai bine, dar mă bucur că am găsit această balanță unde pot să îmi văd și de muncă, pot să fiu și fericit, liniștit și să îmi duc și greul vieții, pentru că viața încă de când ne naștem ne obișnuiește să plângem din prima. Când te naști îți dă o palmă la fund, iar dacă nu ai plâns, nu trăiești. Presupun că așa trebuie să fie viața. Când îți au dinții de lapte doare, durerea aia face parte din viața noastră și decât să fug de ea, îmi e mai ușor de când am început să o înțeleg și să o ghidez eu personal.", a declarat What's Up.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Reacția mamei lui Theodor Andrei după ce fiul ei a ratat calificarea în finala Eurovision. Artistul a fost criticat dur- stirileprotv.ro

What's Up are sau nu iubită?

După divorțul de Simina, mai multe guri zvoneau că What's Up s-ar fi cuplat cu altcineva. Într-un interviu exclusiv, artistul ne-a spus dacă este sau nu într-o relație.

"Nu e nimeni în viața mea și nici nu vreau să încurc pe nimeni, cred că ăsta e cuvântul. Cred că nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru o relație. Nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru industria asta muzicală, dar cumva am observat că de când am început să ofer tot timpul acestui drum muzical, cumva pot să fiu mai matur în alegerile astea și probabil când o să îmi termin eu acest drum nebun cu muzica și relaționarea cu oamenii din jurul meu, o să îmi găsesc și jumătatea mea și o să am timp să îi ofer timpul necesar pentru o familia corectă. Eu nu cred că există om, fie bărbat, fie femeie, care pe drumul vieții nu are nevoie să își găsească jumătatea, că altfel ne năștea Dumnezeu pe toți neutri și nu căutam nimic niciunul.", a mărturisit What's Up, la WOWnews.

Citeste si: „Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoarea” Armin Nicoară, declarații despre căsnicia cu Claudia Puican- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Montserrat Bernabeu, umilinta maxima la adresa parintilor Shakirei!- radioimpuls.ro

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!