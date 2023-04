De ce a ales Marina Dina să treacă peste infidelitate? A avut nevoie de ani întregi de terapie pentru a înțelege unde a greșit: "Nu poți să susții că ai fost înșelată, situația a fost așa de la început și tu ai acceptat-o"

In articol:

Marina Dina a trăit timp de zece ani o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat căruia i-a dăruit și doi copii. Din păcate, lucrurile dintre cei doi nu au stat întocmai așa cum blondina și-ar fi dorit, iar la un moment dat inevitabilul s-a produs, aceștia ajungând la decizia de a pune punct relației.

Fosta asistentă TV a ajuns să facă terapie ani întregi după ce a fost înșelată

Recent, aceasta a vorbit despre lucrurile pe care le-a făcut din cauza geloziei, dar și de ce a ales să treacă peste infidelitate.

Blondina a avut destul de multe momente grele de-a lungul timpului, însă un lucru pe care l-a acceptat și peste care foarte multă lume nu ar fi în stare să treacă este infidelitatea. Marina Dina recunoaște că a fost înșelată și a iertat acest lucru de foarte multe ori. Vedeta a mărturisit că a făcut timp de nouă ani terapie, iar specialista la care a apelat i-a spus ceva care i-a dat foarte mult de gândit.

„O, da! Dar ca să-ți spun ce mi-a zis mie terapeuta. Mi-a zis: 'Tu de fapt nu poți să susții că ai fost înșelată, pentru că situația a fost cumva așa de la început și tu ai acceptat-o'. Am făcut terapie 9 ani, dar nu doar în relația precedentă, și în relațiile dinainte. Am pornit cu niște traume în viață, din copilărie, pe care trebuia să le rezolv. Am iertat de multe ori (n.r. infidelitatea). Acum sper că n-aș mai face-o.", a declarat blondina în emisiunea „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive.

Citeste si: „Este vorba doar despre priorități”. Deea Maxer, mesaj cu subînțeles după divorțul de Dinu Maxer. Ce a spus vedeta- kanald.ro

Citeste si: VIDEO. Caz șocant în Prahova. O profesoară, filmată în timp ce este umilită de mai mulți elevi. „Dă-i cu bale!”- stirileprotv.ro

Marina Dina [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Sânziana Buruiană a vorbit pentru prima dată despre prietenia cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă: "Am făcut multe năzdrăvănii împreună" Cândva erau un trio de senzație pe TV| EXCLUSIV

Vedeta recunoaște că este o persoană geloasă

Întrebată de către Adiță dacă este o fire geloasă, fosta asistentă TV a afirmat că este destul de geloasă și că în trecut a făcut o mulțime de acțiuni nebunești din cauza acestui lucru.

Marina Dina a mărturisit că au fost momente în care a umblat prin telefonul partenerului său, a trimis mesaje în locul lui, ba chiar a ieșit să îl și urmărească. Blondina este de părere că acestea nu sunt deloc recomandate, iar dacă o persoană ajunge să recurgă la aceste acțiuni, atunci relația este deja pierdută.

Citeste si: „Așa că să nu mai plângă.” Deea Maxer a avut nevoie de suport moral de la Elena Merișoreanu, după a decis să divorțeze de Dinu. Ce i-a spus artista despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi, în vinerea dinaintea Floriilor?- stirilekanald.ro

Citeste si: Răzvan Fodor, reacție acidă după ce o profesoară a fost înjunghiată de un elev. Actorul i-a pus la zid pe părinții care nu sunt de acord cu ideea prin care elevii din România ar putea fi controlați la intrarea în școli- radioimpuls.ro

„Atunci când e cazul sunt, da. Am avut (n.r. momente de gelozie) multe în viața mea, și nu am reacționat tocmai bine la ele. Am umblat și în telefon, am trimis și mesaje, am și urmărit. Nu recomand să faci asta, pentru mine e clar, în momentul în care ajungi să faci asta e începutul sfârșitului, cauți motive să te desparți. Încerci să-ți confirmi că lucrurile nu sunt. Dacă o faci, asumă-ți și că pleci, mi se pare că ține și de intimitate, adică nu e cazul să faci lucrul ăsta. Dacă îl faci, îl faci, într-adevăr, atunci când lucrurile nu mai merg și ai tu nevoie de ultima confirmare ca să poți pleca. Dar nu, nu recomand, eu am făcut-o. M-am dus unde știam că e, să văd ce face. Știi ce se întâmplă? Când ți se spune: 'E doar în capul tău, ești nebună' și tu simți, pentru că eu simt, eu am o intuiție foarte bună. În trecut mă bazam pe ea, dar pe urmă am început să mă îndoiesc și eu. Și ai nevoie să-ți confirmi că ceea ce simți tu e adevărat. Și faci și mizerii de genul ăsta.”, a mai dezvăluit aceasta.