De ce a dispărut Vulpița: i s-a dat interzis la telefon ”să nu se mai smintească”! Dezvăluiri fabuloase ale vecinilor din Blăgești: ”Veronica merge cu capul în pământ, soacra e ca un spion”

In articol:

Părinții lui Viorel vor să-i scoată definitiv Veronicăi Stegaru aerele de vedetă din cap și s-o facă în sfârșit o femeie de casă.

Socrii i-au confiscat Vulpiței telefonul mobil

Pentru a nu mai avea parte de tot felul de tentații, Vulpița s-a văzut nevoită să renunțe la telefonul mobil. Socrii i-au pus în vedere femeii că atât timp cât locuiesc sub acoperișul lor, ea nu va mai avea acces la platformele de socializare sau la Youtube.

Veronica Stegaru a devenit mamă pentru a doua oară în cursul lunii mai, și de atunci, ea și soțul ei s-au mutat la părinții bărbatului. Vecinii din Blăgești susțin însă că aceștia au primit-o pe Vulpița cu o singură condiție: să le predea lor telefonul mobil.

Citeste si: Vulpița, fotografie incendiară de la malul mării! Cum arată tânăra din Blăgești în costum de baie

Informația vine în contextul în care, recent, de pe contul Veronicăi a fost postat un mesaj de ”La mulți ani” pentru Viorel.

Sătenii spun că respectiva postare nu poate aparține Veronicăi și că cel mai probabil cei de la” au făcut-o pentru câteva like-uri în plus.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Viorel are telefon, dar nu știe să-l folosească

„Tare mincinoși mai sunteți! Vă folosiți de bieții oameni, chiar și când ei nu mai sunt la televizor, ca să râdă lumea de ei. De ce mințiți că a scris Veronica, dacă ea, săraca, nu mai are telefon, de când a pus piciorul în casa socrilor. A fost o condiție, ca ea să nu mai aibă telefon, ca să greșească cu bărbații sau să sune pe Acces Direct și să se smintească iar. Viorel are telefon, dar nu știe prea mult să umble pe el, că, oricum, e mai îngrămădit la minte, cum îl știm. De ce ați scris că Vulpița a postat pe Instagram? Îi faceti rău în casă. Vecinii au citit ceea ce ați spus voi, iar lumea iar i-a spus Ilincăi că Veronica s-a apucat din nou de postări. De ce îi faceți scandal în casă, că iar o iau socrii la ceartă. Să vă fie rușine.

Vulpița și-a reintrat în rolul de mamă

Oamenii să nu mai creadă, că Veronica nu are acces la telefon. Are grijă de doi copii, iar soacra Ilinca e cu ochii pe ea, ca un spion. Veronica merge cu capul în pãmânt, ca să nu își supere socrii. Am strigat-o, dar s-a întors cu spatele. Nu o lasă să vorbească. Are dreptate și tanti Ilinca, pentru că la câte a făcut din cauza telefonului, Veronica ar trebui să fugă de internet și telefon. Dar voi lăsați oamenii în pace, intriganților”, a scris Cristina din Blăgești, citată de publicația Vremea Nouă.

Citeste si: Cum arată Vulpița la puțin timp după ce a născut? Fanii au crezut că nu văd bine

Vulpița s-ar fi lăudat în sat că ea a rupt contractul cu ”Acces”

Vecinii din Blăgești mai spun că Veronica nu are deloc o viață simplă cu soacra care încă este supărată pentru rătăcirile ei. Totuși, Veronica le-a spus vecinilor că ea a fost cea care a vrut să rupă contractul cu emisiunea care a făcut-o celebră, pe motiv că producătorii au vrut s-o înscrie la școala de șoferi, iar ea se teme de mașini!