De ce a fost Doddy oaia neagră a familiei? Artistul rupe tăcerea! Ce lucruri ilegale a făcut? “Nu am vrut să fac parte din business-ul familiei”

Doddy sau pe numele lui real Polk Dumitru Claudiu este un artist la modă printre tinerii din România. Acesta s-a lansat în anul 2012, iar de atunci a scos hituri pe bandă rulantă. Rapper-ul a colaborat cu nume mari din industria muzicală, precum Puya, Alex Velea, Ana Baniciu, Lora, Oana Radu, Nicole Cherry și alții.

Doddy, dezvăluiri în premieră despre familia sa

Mereu a fost în topurile radiourilor, adunând milioane de vizualizări pe YouTube.

Doddy, Oana Radu și Octav [Sursa foto: Captură YouTube]

Doddy, un artist rezervat de fel, a povestit despre copilăria sa și ce s-a întâmplat atunci când a ales să urmeze altă carieră decât pe cea pe care și-o doreau părinții lui.

“Da, am fast oaia neagră a familiei, fiind cel mai mic e logic. Faptul că nu am vrut să fac parte din business-ul familiei. Ei făceau toți același lucru, iar eu nu am vrut să fac. Ai mei se ocupă cu fructe și cu legume, eu nu am vrut să fac asta și automat am fost oaia neagră. Dar le-am spus că vreau să fac muzică și bineînțeles că familia mea a luat-o ca o glumă. Între timp s-a dovedit că nu e.”, a mărturisit Doddy.

Artistul nu regretă decizia pe care a luat-o, ba din contră, se bucură de succesul pe care îl are. Deși nu a fost susținut în drumul lui în muzică, Doddy nu își condamnă părinții și se concentrează asupra prezentului și proiectelor profesionale pe care le are.

Doddy, probleme cu legea

Doddy [Sursa foto: Captură YouTube]

Printer întrebările Oanei Radu, a fost stercurat și subiectul faptelor mai puțin credincioase. Artistul a fost asumat și a răspuns ferm provocării, recunoscând că a avut legătură cu acțiuni ilegale.

“Oana: Ai făcut lucruri ilegale?

Daddy: Da.

Oana: Putem afla și noi măcar un exemplu?

Daddy: Nu.

Oana: Înseamnă că sunt grave, Octav (n.r. co-prezentator) Fugi!”, a fost discuția dintre Oana Radu, gazda emisiunii “Detectorul de minciuni” și invitatul, Doddy.

Până la urmă, artistul a dat un indiciu despre ilegalitatea pe care a comis-o. Satisfăcută de răspuns, Oana a continuat interviul, cu alte întrebări extrem de intrigante.

“De furat nu am furat. Mi-ar tremura mâna să pun mâna pe ceva și să fur. Altele (n.r. lucruri ilegale). Ține mai mult de natura internetului.”, a continuat rapper-ul.