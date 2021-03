De ce a murit, de fapt, Cornelia Catanga! Artista suferea enorm! Exclusiv

In articol:

Prietenă apropiată cu Nelu Ploieșteanu, Cornelia Catanga a fost dărâmată în momentul în care a aflat că celebrul lăutar este internat în stare gravă, în spital, din cauza temutului virus.

”Să ne rugăm cu toții pentru sănătatea lui Nelu (Ploieșteanu, n. red.), fratele nostru, unul dintre marii artiști ai muzicii lăutărești, ca bunul Dumnezeu să-i ajute și să treacă și peste această mare cumpănă și să se întoarcă în sânul familiei. Doamne, ai grijă de el și de familia lui”, nota Cornelia Catanga pe contul ei de socializare.

Mai mult, tot zilele acestea, pe când Cornelia Catanga deja se simțea din ce în ce mai rău din cauza COVID-19, virusul în care, culmea, nu credea, a mai primit o veste devastatoare despre un prieten apropiat, lucru care i-a adâncit depresia și a agravat problemele cardiace, suferința resimțită de marea cântăreață fiind una fără margini.

Cornelia Catanga suferea dupa prietenii ei

”Dragii mei prieteni! Ieri mi-am pierdut un prieten foarte bun, deși avea 4 fete, eu eram fata lui adoptivă, cea mică. Nu pot să vorbesc că a trecut în neființă, pentru că era foarte bine și mereu plin de viață. Era un om pedant și de o curățenie exemplară. Tataie, eu cred că tu te simți foarte bine acolo unde ai plecat, că te-ai întâlnit cu dragostea vieții tale, soția ta bună. Când am auzit ieri vestea asta, pentru noi, toată familia, a fost un șoc. Și îmi cer mii de scuze lui Luminița, Bobu și Cademia, și tuturor că nu am putut să cânt, dar am și eu niște probleme de sănătate. Tăticule, mai erau câteva luni și trebuia să botez pe fetița lui Ana și Daniel și tocmai acum ne-ai făcut-o... Dumnezeu să te așeze în dreapta lui și drumul să-ți fie presărat numai cu flori, Mihai Dumitru”, a scris, îndurerată peste măsură, Cornelia Catanga care, așa cum recunoaștea, se simțea foarte rău și nu mai putea să cânte..

Cornelia Catanga plangea pentru Nelu Ploiesteanu

Cornelia Catanga a murit la spital

Conform surselor WOWbiz.ro, Cornelia Catanga a ajuns în stare critică, cu Ambulanța, la Spitalul Univeristar din Capitală. Fusese chemată Salvarea pentru că artista se simțea foarte rău, iar medicii ajunși la ea acasă au constatat că este vorba de un infarct. Dusă, de urgență, la spital, Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața în ciuda tuturor eforturilor medicale, artista fiind supusă, în van, manevrelor de resuscitare, inima ei nerezistând, afectată probabil și de cumplitul virus pe care îl avea.

De altfel, Cornelia Catanga are istoric medical în ceea ce privește problemele cardiace, ea având, și în 2019, un infarct, la acea vreme fiind însă salvată.