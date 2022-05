De ce a murit fiica lui Laurențiu Reghecampf. O chema Analis-Cristina și avea doar un an

In articol:

Laurențiu Reghecampf a traversat mai multe perioade dificile de-a lungul vieții, însă cel mai greu moment a fost acela când și-a pierdut fiica de numai un an, în urma unor probleme grave de sănătate pe care le avea micuța.

De ce a murit fiica lui Laurențiu Reghecampf

Nu mulți știau până acum că Luca nu este primul copil al lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a mai avut o fiică cu Mariana Pfeiffer înaintea fiului său. Înainte cu cinci ani ca Luca să se nască, Reghe și Mariana au devenit părinții unei fetițe pe nume Analis-Cristina.

Din păcate, fetița s-a născut cu o afecțiune gravă la inimă, din cauza căreia a decedat la numai un an. Reghe și Mariana au descoperit târziu că fiica lor suferea de o boală gravă, atunci când ea avea opt luni.

În urma unui control, medicii i-au pus un diagnostic crunt: tetralogia fallot. La scurt timp copila a fost operată, însă organismul acesteia a cedat imediat după intervenție.

„A fost un moment dificil atunci în viața mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana. La vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară, avea tetralogia fallot, inima nu se împărțise exact în cămăruțe și a trebuit să o operăm.

În perioada aia eu jucam la Steaua, am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după aia. Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o.", a povestit Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

Luca Reghecampf și mama sa, Mariana Pfeiffer

Luca Reghecampf s-a născut la cinci ani după moartea micuței Analis-Cristina

Laurențiu Reghecampf și prima sa soție, Mariana, au trecut prin momente extrem de grele după pierderea fiicei lor de numai un an. Cei doi au fost însă nevoiți să-și revină ușor-ușor, deoarece, după cinci ani de la decesul micuței, a apărut pe lume Luca Reghecampf.

„După cinci ani de zile a venit Luca. A fost o perioadă grea (n.r. după moartea fiicei lui), numai că după un an de zile eu am semnat în Germania, Mariana a venit cu mine, și atunci lucrurile au mers mult mai bine.", a mai spus Laurențiu Reghecampf.