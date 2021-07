De ce a refuzat Andi Constantin să îi ofere inelul câștigătoarei Burlacul 2021, Ana Bene

Ana Bene și Andi Constantin [Sursa foto: Captură YouTube] 18:05, iul 7, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Ana Bene este câștigătoare emisiunii Burlacul 2021. Deși frumoasa brunetă a reușit să-l cucerească pe Andi Constantin și părea cea mai potrivită pentru el, acesta nu i-a oferit inelul.

Motivul pentru care Andi Constantin nu i-a oferit inelul câștigătoarei Burlacul, Ana Bene

Andi Constantin este unu dintre cei mai râvniți burlaci din România. Scopul pentru care s-a înscris la această emisiune a fost pentru că se consideră un bărbat suficient de matur să-și formeze o familie și a sperat ca în momentul în care va cunoaște o fată pe placul lui, să fie pregătit 100% de a-i oferi inelul.

"Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am o responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul.”, a declarat burlacul înainte de începerea emisiunii Burlacul 2021.

Deși, conexiunea dintre burlac și Ana Bene a fost vizibilă, și aceasta a fost câștigătoarea emisiunii Burlacul 2021, acesta nu a simtit să ofere inelul și a considerat că este nevoie de mai mulți pași pentru acest lucru. După finala emisiunii, Andi Constantin a pornit către Cluj, orașul de unde este câștigătoarea. Cei doi au petrecut momente frumoase împreună și au încercat să se cunoască mai bine.

„A venit la Cluj împreună cu un prieten și am cinat împreună, iar în următoarea zi ne-am petrecut câteva ore împreună la schi.”, a spus Andi Constantin.

Deși părea să fie femeia în care găsește multe calități, cei doi au decis că nu sunt potriviți și au decis să râmână la o relație de prietenie.

„Ana e o femeie puternică și o persoană foarte dragă mie, o persoană de încredere, un om pe care îl admir. Relația noastră este acum una de prietenie, bazată pe sentimente sincere.

Avem și vom avea întotdeauna o conexiune reală pe care o voi prețui foarte mult. Consider că suntem două persoane mature și întelegem că, deși ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere, acest lucru nu garantează succesul într-o relație.”, a mai declarat Andi Constantin.

Cel mai frumos moment dintre Andi Constantin și Ana Bene de la Burlacul 2021

Unul dintre momentele cu Ana Bene și Andi Constantin este date-ul în care au participat la o lecția de olărit. Cei doi s-au bucurat împreună de o întâlnire romantică, în care burlacul a încercat să o facă să arate ceea ce simte. Sesiunea de olărit în doi a fost un moment bun de a se apropia unul de celălalt și de a se cunoaște mai mult.

"În mod normal, atunci când cineva nu îți transmite ceva, corect este să-i comunici și să încerci să vezi de ce. În cazul Anei, se știe că ea este un pic mai reținută, dar nu cred că te poți reține de la a simți o emoție sau de la o arăta.", a spus burlacul despre întâlnire.

