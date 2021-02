De ce a renunțat Adela Popescu la rolurile în telenovele? „Au fost luni în care mi-e era frică să închid ochii”

In articol:

Adela Popescu a devenit una dintre cele mai iubite actrițe de telenovele din România în momentul în care a apărut în serialul „Numai iubirea”. Pe micul ecran ea era iubita personajului interpretat de Dan Bordeianu și nu a durat mult până când cei doi au format un cuplu și în viața reală.

Adela Popescu a jucat în mai multe producții de succes și era extrem de iubită de publicul român atunci când a decis totusi să renunțe la rolurile în telenovele. Ani mai târziu avea să dezvăluie motivele pentru care a luat această decizie, deși telespectatorii o iubeau.

Citeste si: Adela Popescu a făcut anunțul cel mare! Vedeta a mărturisit că este gravidă cu... „Voi vă dați seama ce ne așteaptă?”

Citeste si: Adela Popescu, imagini cu burtica de graviduță. Vedeta a plecat în Maldive alături de familie

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

”Munceam foarte, foarte mult și personajele astea pe care le interpretam eu, când ești protagonist, în general ești încercat de viață și ai tot felul de drame. Toate vin spre tine, dar tu până la urmă reușești să ajungi unde trebuie. Și am trecut prin diferite personaje cărora le murise părinții, copiii, erau înșelați, etc și eu nu filmam 3 luni. Filmam un an un serial, o pauză de o lună, după care alt serial. Asta s-a întâmplat 11-12 ani. În momentul în care creierul tău primește doar imagini groaznice zice: ”Bă, e nasol ce trăiești tu!”. El nu mai face diferența”, a declarat Adela Popescu.

Adela Popescu

Adela Popescu, la un pas de a ceda psihic din cauza rolurilor în telenovele

Adela Popescu a dezvăluit că timp de câteva luni bune a avut de suferit din cauza carierei, acesta fiind motivul pentru care a decis

să renunțe.

Citeste si: Adela Popescu a spus care a fost motivul pentru care a ținut sarcina ascunsă! "Am hotărât să ma retrag..."

”Din cauza asta am avut anixeități destul de urâte. Au fost luni în care nu puteam să dorm deloc, mi-e era frică să închid ochii sau îmi era frică de întuneric. Mi-era frică de mulțime. Nu puteam să fac duș și să fie ușa închisă. Adică a fost rău. După care m-am liniștit pur și simplu. La mine totul avea legătură cu oboseala cronică. Nu puteam să mă odihnesc.”, a mai adăugat frumoasa prezentatoare TV.