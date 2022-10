De ce a renunțat Larisa Udilă la cariera de model: „Stăteam pe balcon și voiam să mă omor”. Părinții brunetei nu au știut nimic

In articol:

Toată lumea o cunoaște pe Larisa Udilă. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” are parte în continuare de o viață palpitantă, atât prin intermediul carierei sale cât și prin faptul că este mămică, ceea ce îi ocupă destul de mult timp.

Mai puțină lume știe însă că, nu cu foarte mult timp în urmă, vedeta și-a dorit să fie model, motiv pentru care aceasta a încercat să schimbe mai multe aspecte ale vieții sale.

Larisa Udilă [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Larisa Udilă a fost înșelată de soțul ei! Amanta a contactat-o: "Mă bagi la pușcărie"

„Am renunțat pentru soțul meu”

Cu câțiva ani în urmă, Larisa Udilă avea planuri mari. Chiar dacă acum este una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din țara noastră, înainte bruneta voia să ajungă pe cele mai mari scene ale lumi.

Voia să fie model și să defileze îmbrăcată în piese vestimentare de colecție, care ar fi atras toate privirile asupra ei. Iată însă că vedeta a ales să renunțe la acest vis pentru soțul ei și pentru viitorul familiei sale.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Alexandru nu i-a impus niciodată să renunțe, însă distanța și faptul că nu putea avea o relație normală cu partenerul său de viață, din pricina distanței, a determinat-o pe Larisa

să ia decizia de a renunța la prezentări pentru că, spune ea, starea sa psihică nu era deloc una bună.

Oana Radu: „Ai fost aproape de visul tău de a deveni model internațional?”

„Da, am renunțat pentru soțul meu, dar nu este vina lui, nici a mea. Am considerat că am două variante: să o iau pe drumul modelingului și să ajung departe sau să am o familie alături de soțul meu, ceea ce am ales. Nu puteam să le combin pe ambele. Trebuia să fiu foarte mult plecată internațional, nu aș fi putut avea o relație cu soțul meu. Amândoi suntem extrem de geloși, posesivi, am încercat, ne certam în fiecare zi. Ajunsesem super depresivă, eram plecată în Indonezia, la capătul pământului, stăteam pe balcon și voiam să mă omor. Și atunci am zis STOP, gata, mă întorc acasă și renunț la modelling”, a declarat Larisa Udilă, la „Detectorul de minciuni”.

Larisa Udilă și-a deschis inima în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Larisa Udilă se întoarce pe băncile școlii! Bruneta a făcut marele anunț: „Sunt mândră de mine”

Larisa Udilă, în pragul sinuciderii

Momentul în care s-a gândit serios dacă să încheie socotelile cu viața a fost un punct în care viața brunetei a luat o altă turnură.

Chiar dacă a avut aceste gânduri negre, familia tinerei nu a știut niciodată. De altfel, singurii care au aflat sunt partenerul său de viață și mama acestuia.

Oana Radu: „Părinților le-ai spus că ai vrut să te sinucizi?”

„Nu, doar soțul meu știe și soacra mea. Eu și soacra mea stăteam foarte mult în contact când eram în Indonezia”, a mai spus bruneta.