De ce au devenit vegetarieni Liviu Teodorescu și tatăl său? Povestea este impresionantă! “Toată ziua făceam analize pe la doctori”

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai iubiți artiști din țara noastră. Acesta s-a făcut remarcat prin participarea la un cunoscut concurs de muzică televizat.

Liviu Teodorescu și tatăl său, povestea din spatele deciziei de a deveni vegetarieni

De atunci a avut parte de proiecte de succes, care au contribuit la realizarea unei cariere de invidiat.

Liviu Teodorescu și tatăl său [Sursa foto: Captură YouTube]

Liviu Teodorescu și tatăl său au o relație foarte bună, mai întâi de toate fiind prieteni. Cei doi au ales în aceeași perioadă să devină vegetarieni, lucru care a uimit multă lume. Însă, puțini știu povestea din spatele acestei decizii pe care au luat-o. Invitați în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță, cei doi au dezvăluit motivul pentru care au făcut această schimbare în viața lor.

“Eu aveam un soi de colon iritat, eram ipohondru pe vremuri. După 45 de ani am devenit sănătos total. Toată ziua făceam analize pe la doctori, mi se părea că mă durea inima. Și dacă mă loveam la cap, făceam imediat radiografie. Până când am deschis o carte, am făcut diverse cursuri. (…) Seara când mă culc mereu fac meditație și Liviu la fel.”, a declarat Mircea Teodorescu.

Tatăl cântărețului povestește cu emoție în glas clipele grele prin care a trecut și fapul că a devenit vegetarian, a fost o binecuvântare pentru el și corpul său.

“Eram insomniac, nu puteam deloc să dorm, undeva la vârsta de 40 de ani, m-am luptat cu chestia asta destul de mult timp. Am făcut aceele cursuri și nu am mai fost la doctori, nici nu mai țin minte de când. Și prin chestia asta psihologică am renunțat la carne.”, a mărturisit tatăl lui Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu și tatăl lui, o viață mai bună de când sunt vegetarieni

Liviu Teodorescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Liviu a ales și el să îi fie alături tatălui său în această decizie și și-a dat seama că este cel mai bun lucru pe care l-a făcut. Deși definiția noțiunii de vegetarian înseamnă să nu mănânci carne, cei doi recunosc că, din când în când, de poftă, mai gustă, astfel încât alimentația este o alegere.

“E o alegere care se face de la sine, adică dacă aș avea acum poftă de carne, aș mânca fără probleme.”, a spus Liviu Teodorescu.

“Eu mai gust un pic așa, când vreau să simt gustul, dar doar atât. Și parcă îi curăță efectul, care știu că ar fi nociv undeva și cu mintea iau doar de plăcerea gustului. “, a adăugat tatăl artistului.

Cel mai important lucru pentru ca mintea unui om să funcționeze la capacitate maximă este sănătatea corpului lui. Liviu Teodorescu și tatăl lui au ținut cont de acest lucru și, spun ei, tocmai acesta este motivul principal pentru care au ales să excludă carnea din alimentația lor.

“Am scăpat de medici, iar asta e o chestie fantastică. Totul e din mintea noastră, am înțeles că totul e doar de acolo.”, a specificat Mircea Teodorescu.

